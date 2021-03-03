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Худяков в следующем сезоне будет работать в «Кубани»

03 марта 2021, 18:22

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что со следующего сезона будет исполнять обязанности генерального директора краснодарской «Кубани».

Со мной подписан предварительный контракт, который вступит в действие 16 мая. Пока я еще спортивный директор «Тамбова», который переживает не очень хорошие времена. Будет неправильно, если я покину один клуб и перейду сейчас в другой. Тот проект я должен довести до конца, сделать все возможное, чтобы «Тамбов» сохранил существование. По поводу объединения обоих клубов скажу так: это слухи.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 20:28
Ахах, ну, "Тамбов" с его странными действиями по подписыванию новых игроков, когда не выплачены долги старым, причем новые подписываются более низкого уровня, и уже и результатами странными, учитывая последний матч и намеки самих игроков, будет хорошим трамплином в "Кубань", которая один сплошной зашквар с распилами, продажами и т.п.

Тут клеймо ВОР можно большими буквами на лбу у Худякова печатать
sv_1969
sv_1969
03 марта в 20:14
Мог бы и промолчать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 марта в 19:43
Может Кубань вернется в рпл?!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 марта в 19:31
Самый плохой вариант
Gahi
Gahi
03 марта в 19:18
Человек, который отвечает за спортивный результат команды, должен всеми своими мыслями находится с командой и помогать в достижении результата. А то что Павел Худяков объявил через два месяца покидает клуб, и подписал предварительный контракт,  то это к хорошему результату Тамбова не приведёт. Значит он всё время находился мыслями далеко от клуба и от того проекта который привел Тамбов к такому положению дел. Осталось дождаться окончания сезона, чтобы узнать судьбу Тамбова. Удачи и пусть у всех всё будет хорошо. 
drug01
drug01
03 марта в 19:09
Это очень хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 19:04
Уже нашёл куда пристроиться...
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 18:44
Крыса сбежала, но говорит о чести.
jobss
jobss ответ За адекватность (раскрыть)
03 марта в 18:37
.
За адекватность
За адекватность
03 марта в 18:35
"Тот проект я должен довести до конца"
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