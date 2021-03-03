Худяков в следующем сезоне будет работать в «Кубани»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что со следующего сезона будет исполнять обязанности генерального директора краснодарской «Кубани».

Со мной подписан предварительный контракт, который вступит в действие 16 мая. Пока я еще спортивный директор «Тамбова», который переживает не очень хорошие времена. Будет неправильно, если я покину один клуб и перейду сейчас в другой. Тот проект я должен довести до конца, сделать все возможное, чтобы «Тамбов» сохранил существование. По поводу объединения обоих клубов скажу так: это слухи.