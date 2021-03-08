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Геркус: «„Краснодар“ — сладкая булочка. Поставщик очков»

08 марта 2021, 11:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своем твиттере прокомментировал разгромное поражение «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:6).

«Краснодар» сладкая булочка сейчас. Поставщик очков. Ну ничего, получит скоро уже Мусаев лицензию Pro и всё починит.

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Брулин
Брулин
08 марта в 13:39
Я думаю он даже не столько Мусаева постебал, сколько лицензию про и все эти тренерские курсы в России
Шуnя771
Шуnя771 ответ makkie (раскрыть)
08 марта в 13:11
"...Только идиот может делать ставку на Кайо, Сорокина и Мартыновича в защите - либо Галицкому пудрят мозги, либо он сам недалёкий менеджер..."

Привет!
При этом не забывай - этот человек сделал торговую империю, которая в своей нише, была многие годы, первой в России... А сейчас лишившись "Магнита" выживает как может...
Romkurch
Romkurch
08 марта в 12:53
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    08 марта в 12:34
    Кошки, на которых тренируется Мусаев
    Ironigor
    Ironigor
    08 марта в 12:19
    Прежде всего он у себя в голове ничего не может починить и с Pro и без. Пусть лучше уходит, и чем дальше от футбола тем лучше. Оставь Краснодар в покое, эксперементатор ProE...н . Всем добра !!!
    makkie
    makkie
    08 марта в 11:49
    Жаль Краснодар!
    Теряют время с Мусаевым и самодурством Галицкого.
    Только идиот может делать ставку на Кайо, Сорокина и Мартыновича в защите - либо Галицкому пудрят мозги, либо он сам недалёкий менеджер, которому нужны ручные тренеры типа Кононова и Мусаева.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 марта в 11:45
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      08 марта в 11:42
      Спойлер: не починит.
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