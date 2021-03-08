Геркус: «„Краснодар“ — сладкая булочка. Поставщик очков»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своем твиттере прокомментировал разгромное поражение «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:6).
«Краснодар» сладкая булочка сейчас. Поставщик очков. Ну ничего, получит скоро уже Мусаев лицензию Pro и всё починит.
Привет!
При этом не забывай - этот человек сделал торговую империю, которая в своей нише, была многие годы, первой в России... А сейчас лишившись "Магнита" выживает как может...
Привет!
При этом не забывай - этот человек сделал торговую империю, которая в своей нише, была многие годы, первой в России... А сейчас лишившись "Магнита" выживает как может...
Теряют время с Мусаевым и самодурством Галицкого.
Только идиот может делать ставку на Кайо, Сорокина и Мартыновича в защите - либо Галицкому пудрят мозги, либо он сам недалёкий менеджер, которому нужны ручные тренеры типа Кононова и Мусаева.
Теряют время с Мусаевым и самодурством Галицкого.
Только идиот может делать ставку на Кайо, Сорокина и Мартыновича в защите - либо Галицкому пудрят мозги, либо он сам недалёкий менеджер, которому нужны ручные тренеры типа Кононова и Мусаева.