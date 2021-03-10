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Вилков: «Самым неприятным футболистом был Вернблум. Это игрок „жди беды“»

вчера, 10:08

Российский арбитр Михаил Вилков назвал футболиста и нескольких тренеров РПЛ, с которыми тяжелее всего ладить на футбольном поле.

Мы готовимся к играм, знаем практически всех игроков, кроме новичков, которые только приехали играть в наш чемпионат. А от остальных примерно знаем, что ожидать. Мы анализируем игроков, смотрим тактики команд. Можно даже узнать, кто балуется симуляцией. Мы все это учитываем во время подготовки к матчу. Готовимся и на предматчевом инструктаже: знаем, допустим, кто много разговаривает. Манера поведения тренеров тоже нам известна. Мы проговариваем с резервным арбитром: это не допускается, этот разговаривает, к этому вообще не подходи, не провоцируй его. Все эти нюансы мы знаем. Если вернуться к вашему вопросу — самым неприятным футболистом был Вернблум. Это игрок «жди беды». Даже в простой игре он мог поджечь, поругаться с судьей, конфликт какой-нибудь завести, засадить как следует.

Самый сложный тренер? Сейчас выделю троих — Федотова, Тедеско и Мусаева. Это три тренера, которые чаще всего удаляются, получают предупреждения. Они самые эмоциональные, кто часто ругается на судей. На лекциях нам объясняют, чтобы мы не позволяли такого поведения в свой адрес. Вот Юрий Палыч — он отходчивый. Да, бегает по технической зоне туда-сюда, заводит футболистов. Но он поругается-поругается, а потом быстро остывает. После матча зайдет: «извините за мою излишнюю эмоциональность». Это тренер, это эмоции. Без эмоций не бывает результата. Когда я раньше работал детским тренером, мне тоже надо было порой подзавести команду, своими действиями дать импульс, толчок к более активным действиям.

Ранее Михаил Вилков рассказал историю о том, как поклонники «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 15:01
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Проблема в том, что судейство предвзятое, несмотря на то, что у судей "появился" отличный помощник - VAR! Помощник, о котором в былые времена не могли даже и мечтать. В те времена, когда был один главный арбитр матча, и два судьи на линии. Сейчас и VAR, и помощников у главного арбитра "прибавилось", а "ошибок" всё больше и больше. И, что очень странно, ошибаются в пользу более богатых, в пользу топ-команд, и этот печальный факт присутствует не только в РПЛ, но и в топ-лигах Европы...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:33
    Еще Пьерлуиджи Коллина писал, что арбитр перед матчем должен досконально изучить каждого игрока команд в матче который он должен судить. Какая нога ударная, кто любит симулировать, кому по душе конфликтовать с арбитром. Порой на подготовку к матчу у него уходило несколько дней. Но охват чемпионатов у Коллины был гораздо шире. Наши же внутренние судьи уже должны знать всех тренеров и игроков РПЛ как облупленных и использовать это желательно в честном судействе.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 10:23
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