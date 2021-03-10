Вилков: «Самым неприятным футболистом был Вернблум. Это игрок „жди беды“»

Российский арбитр Михаил Вилков назвал футболиста и нескольких тренеров РПЛ , с которыми тяжелее всего ладить на футбольном поле.

Мы готовимся к играм, знаем практически всех игроков, кроме новичков, которые только приехали играть в наш чемпионат. А от остальных примерно знаем, что ожидать. Мы анализируем игроков, смотрим тактики команд. Можно даже узнать, кто балуется симуляцией. Мы все это учитываем во время подготовки к матчу. Готовимся и на предматчевом инструктаже: знаем, допустим, кто много разговаривает. Манера поведения тренеров тоже нам известна. Мы проговариваем с резервным арбитром: это не допускается, этот разговаривает, к этому вообще не подходи, не провоцируй его. Все эти нюансы мы знаем. Если вернуться к вашему вопросу — самым неприятным футболистом был Вернблум. Это игрок «жди беды». Даже в простой игре он мог поджечь, поругаться с судьей, конфликт какой-нибудь завести, засадить как следует.

Самый сложный тренер? Сейчас выделю троих — Федотова, Тедеско и Мусаева. Это три тренера, которые чаще всего удаляются, получают предупреждения. Они самые эмоциональные, кто часто ругается на судей. На лекциях нам объясняют, чтобы мы не позволяли такого поведения в свой адрес. Вот Юрий Палыч — он отходчивый. Да, бегает по технической зоне туда-сюда, заводит футболистов. Но он поругается-поругается, а потом быстро остывает. После матча зайдет: «извините за мою излишнюю эмоциональность». Это тренер, это эмоции. Без эмоций не бывает результата. Когда я раньше работал детским тренером, мне тоже надо было порой подзавести команду, своими действиями дать импульс, толчок к более активным действиям.