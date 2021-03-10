ГлавнаяНовости

Черчесов: «Пандемия дала возможность переосмыслить некоторые вещи»

вчера, 10:41

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли.

Пандемия дала возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи.

Когда начнется нормальная жизнь? В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче.

Все новости
Онопко: «„Спартак“ вернулся в чемпионскую гонку»
Вчера, 15:15 Комментарии25
Евсеев: «Криро — игрок экстра-класса, но он не может всегда делать разницу»
Вчера, 15:09 Комментарии6
Онопко сравнил Васина с Беккенбауэром
Вчера, 13:21 Комментарии14
Силкин: «„Спартак“ и „Динамо“ испытывают проблемы в обороне»
Вчера, 12:22 Комментарии10
Онопко: «У нас с Ганчаренко в отношениях всё было идеально»
Вчера, 12:14 Комментарии9
Вилков: «Самым неприятным футболистом был Вернблум. Это игрок „жди беды“»
Вчера, 10:08 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:48
Очень хотелось бы услышать от этого лысого "философа" его "переосмысленные вещи" во время пандемии. ))
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:01
Великий чабан-мыслитель переосмыслил, заодно ещё больше пузо стало и пять подбородков добавилось. Наверное, от очень активного и энергозатратного переосмысливания.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:34
В футбол хуже играть не стали
Vave666
Vave666
вчера в 12:28
Чтобы не говорил тренер сборной, всё равно слышно только путинского холуя....
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:45
Россия раньше других допустила зрителей не стадионы.
shlomo
shlomo
вчера в 10:46
Ну ну....дай Бог тебе лично кое что переосмыслить....может толк будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100