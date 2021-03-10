Черчесов: «Пандемия дала возможность переосмыслить некоторые вещи»

Главный тренер сборной России рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли.

Пандемия дала возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи.

Когда начнется нормальная жизнь? В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче.