Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает, что голкипер продлил контракт с клубом.

Соглашение с 35-летним вратарем пролонгировано на один сезон — до июня 2022 года.

We are delighted to announce that @LukaszFabianski has signed a one-year contract extension! ✍️

#Lukasz2022