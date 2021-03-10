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Пилипчук покинет «Спартак-2»

вчера, 20:03

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покинет свою должность.

Пилипчук действительно покидает «Спартак», клуб расторгнет с ним контракт в ближайшее время.

Напомним, что Пилипчук работал в «Спартаке-2» с января прошлого года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:25, ред.
В Спартак-3 ???
Сп62
Сп62
вчера в 20:31
Трудно судить что и как, если тренерская кухня от нас далека.
112910415
112910415
вчера в 20:26
хороший аналитик, говорят
в тренерском штабе пригодился бы
makkie
makkie
вчера в 20:11
Давно пора!
Спартак-2 только мучался в последних матчах, а игроки нисколько не прогрессируют у Пилипчука.

Может как помощник ГТ и тактик - он хорош, но как главный тренер терпит неудачи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:11
Да и хрен с ним...
beefs
beefs
вчера в 20:09
не долго мучилась...
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:08
Что, очередная зачистка?
izrafel
izrafel
вчера в 20:04
Ну ничего нового в стане Спартака...
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