Пилипчук покинет «Спартак-2»

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вчера, 20:03

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер «Спартака-2» покинет свою должность.

Пилипчук действительно покидает «Спартак», клуб расторгнет с ним контракт в ближайшее время.

Напомним, что Пилипчук работал в «Спартаке-2» с января прошлого года.