Пилипчук покинет «Спартак-2»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покинет свою должность.
Пилипчук действительно покидает «Спартак», клуб расторгнет с ним контракт в ближайшее время.
Напомним, что Пилипчук работал в «Спартаке-2» с января прошлого года.
в тренерском штабе пригодился бы
в тренерском штабе пригодился бы
Спартак-2 только мучался в последних матчах, а игроки нисколько не прогрессируют у Пилипчука.
Может как помощник ГТ и тактик - он хорош, но как главный тренер терпит неудачи.
Спартак-2 только мучался в последних матчах, а игроки нисколько не прогрессируют у Пилипчука.
Может как помощник ГТ и тактик - он хорош, но как главный тренер терпит неудачи.