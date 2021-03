Сборная Германии объявила об уходе Лёва с поста главного тренера после Евро

Пресс-служба сборной Германии сообщает, что главный тренер национальной команды покинет свой пост после Евро-2020, который пройдет этим летом.

«Тренер попросил сразу после окончания европейского первенства расторгнуть контракт, который изначально действовал до чемпионата мира 2022 года», — отмечается в сообщении.

