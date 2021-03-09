ГлавнаяНовости

Сборная Германии объявила об уходе Лёва с поста главного тренера после Евро

вчера, 13:18

Пресс-служба сборной Германии сообщает, что главный тренер национальной команды Йоахим Лёв покинет свой пост после Евро-2020, который пройдет этим летом.

«Тренер попросил сразу после окончания европейского первенства расторгнуть контракт, который изначально действовал до чемпионата мира 2022 года», — отмечается в сообщении.

Ходят слухи, что сборную Германии может возглавить главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Все новости
«Марсель» представил Сампаоли в качестве главного тренера клуба
Вчера, 21:18 ФотоКомментарии4
ОфициальноЛапорта избран новым президентом «Барселоны»
08 марта ФотоКомментарии43
Официально«Ренн» возглавил экс-тренер «Лиона» Женезио
04 марта Комментарии3
ОфициальноСтойкович — новый наставник сборной Сербии
04 марта Комментарии6
ОфициальноХудяков в следующем сезоне будет работать в «Кубани»
03 марта Комментарии10
ОфициальноВ «Арминии» сменился главный тренер
03 марта Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ Football Onlooker (раскрыть)
сегодня в 03:39
В Спартак ?)
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:22
Да нет таки,Клопп-это в первую очередь эмоции,вспомни тот же Ливер!!!!!!!!!!!!!!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:58
Мог бы ещё пару сезонов потренировать!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:42
На этой фотке на Гитлера похож...
Football Onlooker
Football Onlooker
вчера в 19:13
Такой ход событий может только обьяснить приглашение в ТОП-клуб, пусть попробует дядько с головой!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:56
Пришло и его время покинуть Бундесманшафт.... Единственное, что он не выиграл со сборной Германии, так это ЕВРО. Удачи ему и его сборной на предстоящем чемпионате Европы!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:45
Немцам давно уже нужен тренер "посвежее".
Тухеля не предлагать;)
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:31
Ето плохо скажется на выступления сборной Германии.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:15
...«Тренер попросил сразу после окончания европейского первенства расторгнуть контракт, который изначально действовал до чемпионата мира 2022 года», — отмечается в сообщении...

Даже сам Йоахим Лёв в себя не верит, если сам просит расторгнуть контракт, который действителен до 2022 года! Но несмотря на то, что нет ни игры, ни результата, к которому привыкли болельщики мирового футбола, когда смотрят матчи сборной Германии, несмотря на то, что в рейтинге ФИФА сборная Германии занимает ТРИНАДЦАТОЕ место (когда такое было?!) Йоахим Лёв остаётся главным тренером...

Сложно объяснить происходящее, если учесть, что всё это происходит в Германии...
Rattlehead
Rattlehead ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 16:06
Ага, один из самых успешных и влиятельных тренеров мира последних лет, чей футбол подразумевает тактическую выучку и дисциплину - полная этому противоположность. Гвардиола, надо полагать, точно такой же.
311
311
вчера в 16:05
Так вот куда Тедеско намылился!)
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:52
Зря заранее!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:50
Лёв отработал своё в сборной.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 15:30
Клопп нет-однозначно!!!!!!!!!!!!!!!Сборная Германии-это впервую очередь тактика и дисциплина,а Клопп-это прямая этому противоположность!!!!!!!!!

А вот Флик-это действительно отличный вариант для сб Германии!!!!!!!!!!!!
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
вчера в 15:10
Давно пора
berda2003
berda2003
вчера в 15:05
так вот куда 14эску намылился...
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:50
Лучше бы Лёв это сделал сразу после Евро. В принципе, все уже понимали, что он после Евро покинет сборную, но официального заявления ещё не было, а теперь уже на 99% это произойдёт. Как бы это негативно не повлияло на подготовку и выступление Германии на чемпионате. Хотя, зная железную немецкую психологию, факт ухода Лёва после Евро не должен отразиться на микроклимате в сборной и её эмоциональном и психологическом состоянии. А Лёв имеет отличную возможность красиво завершить свою тренерскую карьеру в сборной, став чемпионом Европы. Уж для немцев это вполне реально.
старина
старина
вчера в 13:42
Ух ты....Юрген следующий?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:38
Интересно, куда он дальше?
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:24
Пока не очень понятное решение, что то знает
ДСА
ДСА
вчера в 13:21
Значит ждем неудачу на ЕВРО.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100