ГлавнаяНовости

Дзанетти: «Хочет ли „Интер“ подписать Месси? Мы не можем так сказать»

сегодня, 02:22

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал слухи об интересе миланского клуба к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

Хочет ли «Интер» подписать Месси? Мы не можем так сказать, он игрок «Барселоны», который провёл там всю свою карьеру. Думаю, он продолжит выступать там. Мы сфокусированы на имеющихся у нас игроках.

Всегда хорошо, когда большие игроки приходят в Серию А. Приезд Криштиану Роналду был хорошим событием для лиги.

Недавно сообщалось о том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар звонил Месси с целью убедить аргентинца перебраться в ПСЖ.

Все новости
Слухи«Ювентус» готов продать Роналду за 29 млн евро
Сегодня, 12:02 Комментарии53
Леонардо прокомментировал слухи об интересе ПСЖ к Месси и Роналду
Сегодня, 11:31 Комментарии16
Слухи«Фулхэм» собирается выкупить права на Лофтус-Чика
Сегодня, 09:22 Комментарии2
СлухиЖорже Мендеш обсудил с «Реалом» возможность возвращения Роналду
Сегодня, 08:38 Комментарии23
Слухи«Ливерпуль» и «Наполи» претендуют на защитника «Порту»
Сегодня, 08:29 Комментарии6
Рамос: «„Реалу“ было бы проще подписать Холанда, чем Мбаппе»
Сегодня, 07:28 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:10
Хочет. Но не может.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:55
Вообщем Дзанетти хотел сказать, что карлик Интеру нахрен не нужен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:42
Не всем Лео будет по карману.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:31
Очень высокая зарплата, поэтому скорее всего не получится в Интер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100