Дзанетти: «Хочет ли „Интер“ подписать Месси? Мы не можем так сказать»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал слухи об интересе миланского клуба к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.
Хочет ли «Интер» подписать Месси? Мы не можем так сказать, он игрок «Барселоны», который провёл там всю свою карьеру. Думаю, он продолжит выступать там. Мы сфокусированы на имеющихся у нас игроках.
Всегда хорошо, когда большие игроки приходят в Серию А. Приезд Криштиану Роналду был хорошим событием для лиги.
Недавно сообщалось о том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар звонил Месси с целью убедить аргентинца перебраться в ПСЖ.