Дзанетти: «Хочет ли „Интер“ подписать Месси? Мы не можем так сказать»

Вице-президент «Интера» прокомментировал слухи об интересе миланского клуба к капитану «Барселоны» .

Хочет ли «Интер» подписать Месси? Мы не можем так сказать, он игрок «Барселоны», который провёл там всю свою карьеру. Думаю, он продолжит выступать там. Мы сфокусированы на имеющихся у нас игроках.

Всегда хорошо, когда большие игроки приходят в Серию А. Приезд Криштиану Роналду был хорошим событием для лиги.