ГлавнаяНовости

«Ювентус» определил Жоржиньо в качестве главной трансферной цели

вчера, 20:28

«Ювентус» определил полузащитника «Челси» Жоржиньо в качестве главной трансферной цели на летнее окно, сообщает Tuttosport.

По информации источника, задачу по покупке хавбека поставил главный тренер туринцев Андреа Пирло, считающий, что команде не достает качественного игрока в центр поля. Альтернативой в клубе считают подписание полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

Контракт Жоржиньо с «Челси» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он забил шесть голов в 19 матчах АПЛ.

В феврале сообщалось, что «Челси» начал переговоры с Жоржиньо о продлении контракта.

Все новости
СлухиКуман хочет, чтобы «Барселона» подписала Депая, а не Агуэро
Вчера, 18:23 Комментарии14
СлухиДе Хеа может перейти в «Ювентус»
Вчера, 16:48 Комментарии7
Слухи«Челси» претендует на Комана
Вчера, 16:22 Комментарии6
СлухиЦилер может перейти в «Баварию»
Вчера, 16:08 Комментарии4
Слухи«Рома» и «Ювентус» претендуют на Ляказетта
Вчера, 15:48 Комментарии9
Слухи«Наполи» хочет выручить с продажи Руиса 50 млн евро
Вчера, 15:34 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:19
Тогда лучше на 2 фиата))
juvenale
juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
так Роналду продаем)можем махнуть джоржиньо на Роналду
juvenale
juvenale
вчера в 21:51
хахаахах ну с такими трансферами борьба за зону ЛЧ будет счастьем
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:45
Нужно было его брать когда еще Сарри был во главе команды, они не разлучны...тренер который раскрыл игрока знает все сильные стороны своего подопечного...и думаю тогда этот трансфер можно было провернуть
Сейчас с приходом в Челси Тухеля , Жоржик снова затграл на приличном уровне, так что сейчас будет сложнее его заполучить...хотя все решают деньги...
Naherger
Naherger
вчера в 21:44
Мдааа... Уве в первую очередь нужно менять спортивнооо директора
dzvinka
dzvinka ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 20:51
    Юве нужен игрок последнего паса и предпоследнего, вообще папу гомес был бы идеальным вариантом
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 20:44
    При Тухлом он как раз заиграл,если и продавать то за дорого,хотя откуда у зЁбр деньги,будут канючить аренду или игроков в замен и тд)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Бруно МЮ им ни за какие деньги не отдаст
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 20:37
    Наконец-то признали, что центра поля у них нет. Осознание ситуации - половина успеха. Но Жоржиньо...Бентакура вам мало что ли? перекупите вон Миранчука у Аталанты, тот хоть стараться будет себя проявить. Эриксен в Интере загрустил и цена на него упала - прекрасный вариант реанимировать и датчанина и свой центр поля, игрок-то высшего класса, просто Интер не его команда. Бруну МЮ на своём горбу тянет - он чем не нравится?
    Чтобы победить в ЛЧ, нужны соответствующие игроки. Если хочется просто дойти на будущий год до четвертьфинала, то можно и Жоржиньо купить, а если помечтать о финале, то тут стоит уже не скупиться.
    И, конечно же, в первую очередь нужен главный тренер, которому и в голову не придёт идея о покупке Жоржиньо в качестве усиления.
    Djebrael
    Djebrael
    вчера в 20:33
    Ну заява прошла....посмотрим что получится...:)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100