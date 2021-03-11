«Ювентус» определил Жоржиньо в качестве главной трансферной цели

«Ювентус» определил полузащитника «Челси» Жоржиньо в качестве главной трансферной цели на летнее окно, сообщает Tuttosport.
По информации источника, задачу по покупке хавбека поставил главный тренер туринцев Андреа Пирло, считающий, что команде не достает качественного игрока в центр поля. Альтернативой в клубе считают подписание полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.
Контракт Жоржиньо с «Челси» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он забил шесть голов в 19 матчах АПЛ.
В феврале сообщалось, что «Челси» начал переговоры с Жоржиньо о продлении контракта.
Чтобы победить в ЛЧ, нужны соответствующие игроки. Если хочется просто дойти на будущий год до четвертьфинала, то можно и Жоржиньо купить, а если помечтать о финале, то тут стоит уже не скупиться.
И, конечно же, в первую очередь нужен главный тренер, которому и в голову не придёт идея о покупке Жоржиньо в качестве усиления.
Чтобы победить в ЛЧ, нужны соответствующие игроки. Если хочется просто дойти на будущий год до четвертьфинала, то можно и Жоржиньо купить, а если помечтать о финале, то тут стоит уже не скупиться.
И, конечно же, в первую очередь нужен главный тренер, которому и в голову не придёт идея о покупке Жоржиньо в качестве усиления.
Сейчас с приходом в Челси Тухеля , Жоржик снова затграл на приличном уровне, так что сейчас будет сложнее его заполучить...хотя все решают деньги...
Сейчас с приходом в Челси Тухеля , Жоржик снова затграл на приличном уровне, так что сейчас будет сложнее его заполучить...хотя все решают деньги...