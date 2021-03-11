«Ювентус» определил Жоржиньо в качестве главной трансферной цели

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вчера, 20:28

«Ювентус» определил полузащитника «Челси» Жоржиньо в качестве главной трансферной цели на летнее окно, сообщает Tuttosport.

По информации источника, задачу по покупке хавбека поставил главный тренер туринцев Андреа Пирло, считающий, что команде не достает качественного игрока в центр поля. Альтернативой в клубе считают подписание полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

Контракт Жоржиньо с «Челси» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он забил шесть голов в 19 матчах АПЛ .

В феврале сообщалось, что «Челси» начал переговоры с Жоржиньо о продлении контракта.