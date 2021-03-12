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Каштру: «Счёт 0:3 совершенно не отражает нашей игры с „Ромой“»

сегодня, 02:42
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал выездное поражение от «Ромы» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Решающими были четыре минуты, когда мы пропустили два мяча – с 73-й по 77-ю. Перед вторым голом вроде бы был фол в нашу пользу, который не поставили. И пропустили ещё один мяч с углового. Думаю, что этот момент стал переломным и очень сложным.

Самая большая наша ошибка в том, что мы не реализовали четыре явных момента, которые создали. Мы хотели, и работали, и делали всё для того, чтобы забивать мячи здесь, на выезде. Это было очень важно. И, конечно же, нужно было избежать трёх пропущенных мячей. Думаю, что результат по сегодняшней игре не до конца справедлив и совершенно не отражает то, что было [на поле].

В первом тайме была достаточно сбалансированная игра. Но статистика – это статистика, в данный момент она ничего не значит, все смотрят на результат. Но если говорить о 60% владения мячом, об атаках, которые мы провели… К сожалению, как я уже сказал, мы не смогли реализовать ни один из моментов, которые создали.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 06:04
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 05:59
    Это противостояние проиграно.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 05:17
    Может счёт чего-то и не отражает, но в этой паре всё решено.
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