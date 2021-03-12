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Сульшер — о матче с «Миланом»: «Наверное, ничья – справедливый результат»

сегодня, 00:22
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом» (1:1).

Очень разочарован, что пропустили после одного из последних ударов по мячу. Конечно, это усложняет задачу, но в любом случае все решится во второй игре.

Хендерсон спасал, но мы теряли структуру, сели слишком глубоко и нас заблокировали, в итоге соперник пробил головой. Нам стоило атаковать теми людьми, которые были в нашем распоряжении.

Мы слишком медлили при владении мячом. Эти уроки нам надо усвоить. Наверное, ничья – справедливый результат.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:17
На "Сан-Сиро" будет непросто.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:48
В ответке нужно забивать два мяча и больше, надеюсь команда будет на это способна.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 03:16
Милан мог добиться большего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:10
В ответке будет заруба!
1bear
1bear
сегодня в 00:35
...правильно! Милан заслужил ничью...
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