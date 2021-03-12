Сульшер — о матче с «Миланом»: «Наверное, ничья – справедливый результат»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом» (1:1).

Очень разочарован, что пропустили после одного из последних ударов по мячу. Конечно, это усложняет задачу, но в любом случае все решится во второй игре.

Хендерсон спасал, но мы теряли структуру, сели слишком глубоко и нас заблокировали, в итоге соперник пробил головой. Нам стоило атаковать теми людьми, которые были в нашем распоряжении.

Мы слишком медлили при владении мячом. Эти уроки нам надо усвоить. Наверное, ничья – справедливый результат.