Пиоли об игре с МЮ: «Отличный результат, нам нужен ещё один идеальный матч»

Главный тренер «Милана» поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Мы работаем над тем, чтобы расти и вернуть «Милан» туда, где его место. Такие игры идеальны в этом смысле, поэтому я был счастлив встретиться с такой командой, как «Ман Юнайтед». Это было отличное выступление и отличный результат, но нам нужен еще один идеальный матч, чтобы пройти такую сильную команду.

Я продолжаю постоянно повторять ребятам, что я тренирую не обычных футболистов, а невероятных, выкладывающихся на все сто в каждом матче. Они просто великолепны. Перед игрой мы были бы очень довольны ничьей со счетом 1:1. Но сейчас мы знаем, что могли добиться большего.

Дух этой команды просто поражает. Мы хотим взять под контроль каждую игру, мы упорно работаем над этим. То, как мы хотим играть, требует большой самоотдачи от всех членов команды, и, несмотря на то, что мы играем так часто, ребята никогда ни капельки не расслабляются. Я не могу сказать достаточно, чтобы похвалить их.