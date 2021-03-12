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Пиоли об игре с МЮ: «Отличный результат, нам нужен ещё один идеальный матч»

сегодня, 00:40
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Мы работаем над тем, чтобы расти и вернуть «Милан» туда, где его место. Такие игры идеальны в этом смысле, поэтому я был счастлив встретиться с такой командой, как «Ман Юнайтед». Это было отличное выступление и отличный результат, но нам нужен еще один идеальный матч, чтобы пройти такую сильную команду.

Я продолжаю постоянно повторять ребятам, что я тренирую не обычных футболистов, а невероятных, выкладывающихся на все сто в каждом матче. Они просто великолепны. Перед игрой мы были бы очень довольны ничьей со счетом 1:1. Но сейчас мы знаем, что могли добиться большего.

Дух этой команды просто поражает. Мы хотим взять под контроль каждую игру, мы упорно работаем над этим. То, как мы хотим играть, требует большой самоотдачи от всех членов команды, и, несмотря на то, что мы играем так часто, ребята никогда ни капельки не расслабляются. Я не могу сказать достаточно, чтобы похвалить их.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:22
Теперь Милан становится фаворитом.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:03
Ничья - это хороший результат для обеих команд. Ведь по игре МЮ был просто пассивен, после гола вообще стали играть на удержание, в итоге пропустили в концовке. Милан же долго не мог распечатать ворота МЮ, хотя большую часть матча превосходили хозяев и уж поражения точно не заслуживали. Ждем ответного матча . Фаворита в этой паре , думаю, нет.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:54
Недооценка соперника со стороны МЮ. Это было заметно по составу. "Милан" получает преимущество перед ответным матчем в один гостевой мяч. Надеемся, что там будет повеселее.
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