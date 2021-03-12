Луческу: «Молодые защитники „Динамо“ допустили ряд ошибок»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал домашнее поражение от «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы встретились с сильной командой. Соперник обладает большим опытом международных матчей, является представителем сильного чемпионата. В этом и заключается вся разница. Не стоит искать других причин [поражения]. Просто соперник сильнее нас. «Вильярреал» — очень опытная команда, которая регулярно выступает в еврокубках и делает это очень успешно. Они очень умело используют свои шансы. Мы ошибались в обороне. Наши молодые защитники допустили ряд ошибок, которыми воспользовались быстрые и техничные игроки «Вильярреала».

Ход игры обусловил гол. Если бы мы забили в первые минуты игры в моменте, который был у Виктора Цыганкова, игра сложилась бы иначе. Такие детали всегда важны.

В чём причина того, что оба гола были пропущены со стандартов? В невнимательности и отсутствии опыта. Наши защитники молодые и не имеют большого опыта, поэтому их застают врасплох такие опытные игроки, которые есть у «Вильярреала».

Что ждать от матча в Испании? Я ребятам сказал ещё во время установки, чтобы они играли с улыбками на лицах, с радостью воспринимали этот футбольный матч, потому что то, чего они достигли в турнире, никто не ожидал. По результатам предыдущего сезона никто не ожидал, что эта команда так высоко поднимется в еврокубках. Поэтому я сказал игрокам, что каждый матч для них в турнире — это бонус.