ГлавнаяНовости

Луческу: «Молодые защитники „Динамо“ допустили ряд ошибок»

сегодня, 01:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал домашнее поражение от «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы встретились с сильной командой. Соперник обладает большим опытом международных матчей, является представителем сильного чемпионата. В этом и заключается вся разница. Не стоит искать других причин [поражения]. Просто соперник сильнее нас. «Вильярреал» — очень опытная команда, которая регулярно выступает в еврокубках и делает это очень успешно. Они очень умело используют свои шансы. Мы ошибались в обороне. Наши молодые защитники допустили ряд ошибок, которыми воспользовались быстрые и техничные игроки «Вильярреала».

Ход игры обусловил гол. Если бы мы забили в первые минуты игры в моменте, который был у Виктора Цыганкова, игра сложилась бы иначе. Такие детали всегда важны.

В чём причина того, что оба гола были пропущены со стандартов? В невнимательности и отсутствии опыта. Наши защитники молодые и не имеют большого опыта, поэтому их застают врасплох такие опытные игроки, которые есть у «Вильярреала».

Что ждать от матча в Испании? Я ребятам сказал ещё во время установки, чтобы они играли с улыбками на лицах, с радостью воспринимали этот футбольный матч, потому что то, чего они достигли в турнире, никто не ожидал. По результатам предыдущего сезона никто не ожидал, что эта команда так высоко поднимется в еврокубках. Поэтому я сказал игрокам, что каждый матч для них в турнире — это бонус.

Все новости
Эдегор: «Я счастлив в „Арсенале“. С первого дня чувствую себя как дома»
Сегодня, 07:52 Комментарии4
Артета: «„Арсенал“ должен прекратить допускать результативные ошибки»
Сегодня, 06:56 Комментарии5
Моуриньо: «Когда Кейн на поле — это совсем другая история. Он делает всё»
Сегодня, 06:35 Комментарии9
Эмери: «Мы серьёзно отнеслись к игре с „Динамо“. Знали, что легко не будет»
Сегодня, 06:09 Комментарии6
Кьер: «Считаю, что гол Кессье МЮ был отменён ошибочно»
Сегодня, 05:29 Комментарии3
Сидорчук: «Видно, что „Вильярреал“ играет в сильном чемпионате»
Сегодня, 04:42 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:16
Можно попрощаться с ЛЕ.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:15
На ошибках учатся...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:15
Это тренер допустил ошибку
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100