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Исмаили: «Не знаю, что было с судейством. Нам фактически не давали играть»

сегодня, 01:48
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Защитник «Шахтёра» Исмаили прокомментировал выездное поражение от «Ромы» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Очень сложная игра, физически сильный соперник. «Рома» хорошо закрывалась от наших атак, это усложнило нашу игру. У нас были большие сложности с начинанием атак. Мы не могли организованно разыгрывать. После первого тайма скорректировали некоторые детали. Тогда уже начался более-менее похожий на наш футбол.

Первый гол — это моя ошибка. Я неправильно прочитал игру и принял неправильное решение. Это и привело к голу.

Не знаю, что сегодня произошло с судейством. Было очень много фолов со стороны соперника, нам фактически не давали играть. Мы пытались развивать нашу игру, но они фолили.

0:3 — слишком тяжёлый результат. Мы хотели добиться положительного результата, хотя знали, что будут сложности. Соперник очень силён, но мы будем бороться до последней минуты, чтобы как-то обратить этот результат.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:11
У проигравших всегда кто-то виноват.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:19
Шахтер и так далеко зашёл, не то что наши клубы
beefs
beefs
сегодня в 04:30
Шахтер всегда так вылетает с евротурниров...
Mangur
Mangur
сегодня в 02:26
Ингать не умеете.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:18
Судейство было нормальным, просто Рома оказалась сегодня на порядок сильнее. И моментов больше у Ромы было и забили намного больше. Так что сами виноваты. Думаю, что шансы горняков практически равны нулю. Может конечно Шахтер выиграть ответный матч, но дальше скорее всего не пройдет.
Всем здоровья.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 01:58
Судейством пытается оправдать себя в первую очередь, как это низко.
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