Исмаили: «Не знаю, что было с судейством. Нам фактически не давали играть»

Защитник «Шахтёра» Исмаили прокомментировал выездное поражение от «Ромы» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Очень сложная игра, физически сильный соперник. «Рома» хорошо закрывалась от наших атак, это усложнило нашу игру. У нас были большие сложности с начинанием атак. Мы не могли организованно разыгрывать. После первого тайма скорректировали некоторые детали. Тогда уже начался более-менее похожий на наш футбол.

Первый гол — это моя ошибка. Я неправильно прочитал игру и принял неправильное решение. Это и привело к голу.

Не знаю, что сегодня произошло с судейством. Было очень много фолов со стороны соперника, нам фактически не давали играть. Мы пытались развивать нашу игру, но они фолили.

0:3 — слишком тяжёлый результат. Мы хотели добиться положительного результата, хотя знали, что будут сложности. Соперник очень силён, но мы будем бороться до последней минуты, чтобы как-то обратить этот результат.