Роналду проводит свой 600-й матч в высших дивизионах

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на поле в матче очередного тура Серии А против «Кальяри».
Для португальца матч стал 600-м в карьере в высших дивизионах европейских лиг.
292 матча он провел в Примере за «Реал», 194 — в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед», 87 матчей — в Серии А за «Ювентус», 25 встреч — в чемпионате Португалии за «Спортинг».
6️⃣0️⃣0️⃣ — Cristiano Ronaldo🇵🇹 will play his 600th top flight match today. #CR7 #CagliariJuve pic.twitter.com/oiCpiAcz4r— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 14, 2021
Это по истине космический результат!
А кто-то идет рядом, но при этом, делая это не вылазия из зоны комфорта!
Это по истине космический результат!
А кто-то идет рядом, но при этом, делая это не вылазия из зоны комфорта!