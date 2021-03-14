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Роналду проводит свой 600-й матч в высших дивизионах

сегодня, 21:03
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на поле в матче очередного тура Серии А против «Кальяри».

Для португальца матч стал 600-м в карьере в высших дивизионах европейских лиг.

292 матча он провел в Примере за «Реал», 194 — в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед», 87 матчей — в Серии А за «Ювентус», 25 встреч — в чемпионате Португалии за «Спортинг».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 22:38
прекрасное достижение Рона...
RR117
RR117
сегодня в 22:37
И все это достигнуто, играя в трех топовых чемпионатах Европы, не делая скидку на адаптацию каждый раз к новым условиям!
Это по истине космический результат!

А кто-то идет рядом, но при этом, делая это не вылазия из зоны комфорта!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:31
До 1000 надо довести
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 21:16
Ну и это еще не финишная черта...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:12
Какие твои годы , играй и радуй своей игрой болельщиков футбола!!! Здоровья и Успехов тебе Рон !!! Всем добра !!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 21:04
Это хорошее достижение
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