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«Сочи» претендует на Лигу Европы. По многим параметрам сочинцы опережают «Спартак»

вчера, 15:00
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В Европу должны проходить лучшие представители РПЛ.

Пока отдельные клубы справедливо указывают на арбитраж, что искажает результаты сезона, «Сочи» без судейских палок в колеса претендует на еврокубки. Накануне игры с «Локомотивом» сравним показатели команды Федотова с девятью конкурентами – все могут быть в четверке, оценим их уровень под разными плоскостями.

Реализованные атаки – 5 место (32 забитых мяча)

«Сочи» выше «Динамо», «Рубина», «Химок», «Локомотива» и «Ростова».

Команда Федотова служит разделителем между очень результативными и остальными. Из 32 голов сразу 8 на счету 35-летнего хавбека Нобоа, еще 10 сочинили Бурмистров и Заболотный. Средний показатель, но ниже половина конкурентов, а реализация высокая – «Сочи» везет в атаке, ведь берут не количеством моментов, а меткостью.

Результат: опережают 5 конкурентов из 9.

Высокий прессинг – 14 место (PPDA равен 12.78)

«Сочи» ниже всех конкурентов.

Пункт важен, ведь отражает структуру игры – «Сочи» отдает мяч. Стиль «Химок», «Ротора» и «Тамбова». Федотов из Оренбурга выехал, но «Оренбург» тренера не покинул. Ментальность осторожного середняка. «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» играют иначе – лидеры по PPDA, дают соперникам сделать минимальное количество передач до отбора мяча.

Результат: опережают 0 конкурентов из 9.

Пропущенные мячи – 3 место (22 пропущенных мяча)

«Сочи» выше «Ростова», «Динамо», «Спартака», «Локомотива», «Рубина», «Краснодара» и «Химок».

Козырь банды Джанаева, который нередко выручал «Сочи». У команды, что играет в три центральных, всего 22 ошибки в защите – на три больше, чем у лидера по показателю «Зенита». Федотов еще должен встретиться с «Локомотивом», но пока ниже не только «Динамо» и «Спартак», но и два участника ЛЧ от России – Николич и Мусаев. Причем речь не о везении, xG соперников низкий, «Сочи» хорошо держит удар.

Результат: опережают 7 конкурентов из 9.

Неприступность ворот – 2 место (допустили 76 ударов в створ)

«Сочи» выше «Рубина», «Локомотива», ЦСКА, «Ростова», «Динамо», «Краснодара» и «Спартака».

Не важно, владеет ли «Сочи» мячом чаще, чем соперники. Не важно, допускают ли футболисты, списанные «Зенитом», ошибки в передачах. А вот показатель допущенных ударов в створ о многом говорит. В сторону ворот «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Ахмата» бьют реже. Но по метким попыткам соперников лучше «Сочи» идет только чемпион. Это важно. Если бы по воротам Максименко не пробили 108 раз, а всего 76, как в случае с «Сочи», вряд ли сейчас бы лидировал «Зенит».

Результат: опережают 8 конкурентов из 9.

Отборы и перехваты – 13-14 места (12-13 действий за матч)

«Сочи» выше «Химок» по отборам. И выше «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» по перехватам.

Снова разговор о стиле футбола. «Сочи» не теряет мяч на чужой половине поля. Но одновременно видим отказ от прямой игры один в один. Федотов создал тренерскую команду, которая копирует манеру фаворитов, если получается. Отсюда низкое количество перехватов. Ждут, пока соперник сам допустит ошибку. С другой стороны, нехватка агрессии вредит, неслучайно «Зенит» и «Спартак» в пятерке по отборам.

Результат: опережают 1 соперника из 9 в первом случае, 3 – во втором.

Реализация моментов – 2 место (0.125 гола на один удар)

«Сочи» выше «Спартака», «Ростова», ЦСКА, «Химок», «Краснодара», «Локомотива», «Рубина» и «Динамо».

Общее количество выстрелов у «Сочи» не впечатляет – 11-е место в РПЛ, но надо смотреть на эффективность. По ударам в створ идут ниже «Химок», но по соотношению голов к точным ударам – число отражает эффективность подходов, выше «Сочи» только «Зенит». «Спартак» рядом, но чуточку уступает. Работа «Сочи» у чужих ворот заслуживает похвалы – у 11 игроков есть голы, у 10 игроков есть ассисты.

Результат: опережает 8 соперников из 9.

Хотите увидеть «Сочи» в еврокубках от России?

«Сочи» в семи важных категориях опередил 32 конкурентов из 63 возможных. Следовательно, уступил 31. «Зенит» команда Федотова обошла только по одному параметру. ЦСКА ниже по двум показателям. Но «Спартак», «Ростов» и «Динамо» — по 4 из 7. Видим классический прорыв середняка.

«Ростову» сравнение не понравится, но «Сочи» — как «желто-синие» времен Бердыева. Грамотная игра в защите с Мевлей и Новосельцевым. Нобоа в центре поля. Ставка на своего Бухарова – Заболотного. Тот же Джанаев в воротах. Это не попытка играть стилем «Зенита», а ставка на тренерскую работу.

Везет ли «Сочи»? Конечно. Были ли судейские решения в их пользу? Официальный вердикт ЭСК – да, были. Но Федотов выбрал стиль и следует ему весь сезон. Не спешат владеть мячом (всего двенадцатые в РПЛ), бракуют каждый четвертый пас (скромное девятое место).

Зато в таблице «Сочи» пока на четвертой строчке. Благодаря усилиям «Локомотива» могут покинуть зону еврокубков, но еще сыграют против тех же москвичей в Кубке России. Будут встречи с «Рубином», «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром». Федотов повлияет на концовку сезона.

Пока никаких гарантий, зато есть серия из 5 побед и 1 ничьей. «Сочи» не проигрывал во всех турнирах с визита в Екатеринбург. Меньше поражений в РПЛ только у «Зенита», у Федотова упрямая команда. И организованная, меньше со стандартов пропустили только «Зенит» и «Локомотив».

В ворота «Сочи» редко назначают пенальти, хотя и сами бьют их нечасто. Зато южане отличились 10 раз после штрафных и угловых, лучший показатель лиги наравне со «Спартаком». В сезоне, когда десять команд не потеряли шансы попасть в еврокубки через чемпионат, каждая мелочь важна.

Заметно, что «Сочи» может не хватить дыхания, мощной скамейки нет. Также не исключен эффект второго сезона, ведь в прошлом году после 21 матча команда была на 14-м месте в одном пункте от прямого вылета. Увидели рывок аутсайдера – набрали на 16 пунктов больше, поднялись на десять позиций, наладили реализацию и игру в защите.

Федотов преобразил «Сочи», но это не значит, что коллектив немолодых Джанаева, Мевли, Терехова, Жоаозиньо, Цаллагова, Бурмистрова или Нобоа – всем за тридцать, будет лучшим представителем РПЛ в Европе. В таких историях часто есть подвох.

Так что если молодые составы Тедеско, Ганчаренко и Шварца не пустят «Сочи» в еврокубки, то шансов на успех в квалификации еврокубков меньше не станет. Впрочем, есть еще опытные «Локомотив» и «Краснодар». У «Сочи» нашлись друзья, но футбольных врагов явно больше.

«Ростов» хотел бы финишировать выше этого клуба из принципа, но для «Динамо», «Спартака» или того же «Рубина» это вопрос статуса и перспектив. Всем хочется в еврокубки.

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Все комментарии
Spartach from kg
Spartach from kg ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:55
Если бы Кокорину позволили играть против бывших обидчиков, не исключено, что Спартак добрал бы ещё пару очков на его мотивации отомстить
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Zhertva Liverpoolya (раскрыть)
сегодня в 14:51
    Владимир Семерюк
    Владимир Семерюк
    сегодня в 10:08
      Некакойшенко
      Некакойшенко ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 23:46
      Однозначно командир.
      Некакойшенко
      Некакойшенко ответ Romkurch (раскрыть)
      вчера в 23:45
      Сотрясение от таких пустых судейских скандалов до сих пор в России на слуху, а в Европе ещё месяц пустые доказательства по телевидению крутили.Вы бревно из глаза выньте и не смешите народ голой ,,,,,,,доказательством.)))
      Галя Каблукова
      Галя Каблукова
      вчера в 21:21
      Само появление,клуба Сочи,позор российского футбола...И статейка заказная, ему под стать...
      Nikon-Мясной
      Nikon-Мясной
      вчера в 21:08
        DXTK
        DXTK
        вчера в 19:32, ред.
          Риелтор с берегов Невы
          Риелтор с берегов Невы
          вчера в 19:04, ред.
          Федотов останется у руля, у хозяина "Сочи" деньги есть, если выйдут в еврокубки, усиление есть на что сделать. Коллектив сплочён и хочет всем доказывать, что они лучшие. Куда ни кинь, а "Сочи" как участник еврокубков выглядит симпатично.
          В Спартаке летом очередная перестройка со сменой тренера, куда она вывезет, не понятно. Пока дальше квалификации в Европе не вывозила.. В Цска тоже назревают оргвыводы. Динамо полгода назад показало какие они евробойцы в Тбилиси, изменений к лучшему пока не видно. Краснодар, тот вообще до еврозоны может не доползти. Короче без местечковой предвзятости, Сочи не самый плохой вариант от России в Еврокубках.
          Хотя я в Сочи не ногой. Посмотрел на беспредел, который местные творят над отдыхающими. Но это другая история, к футболу не имеет отношения.
          Metisa
          Metisa ответ mat73 (раскрыть)
          вчера в 18:44
            mat73
            mat73
            вчера в 18:40
              Zhertva Liverpoolya
              Zhertva Liverpoolya
              вчера в 18:38
              Сочи только победы, Сочи должен обогнать спартак, ибо Сочи сильнее.
              Давно Мясной
              Давно Мясной ответ Romkurch (раскрыть)
              вчера в 18:17
                Сергеевич вернулся1
                Сергеевич вернулся1
                вчера в 18:07
                Вот и я о том же, что Сочи играет в стиле б/у Ростова. Автор верно отметил это. И у меня, смотря на игру Сочи, есть чувство, что КББ рядом с командой. Тем более есть инфа, что он сейчас в Сочи.
                Чем больше команд бьются в чемпионате за трон, тем лучше. Одного только надо, чтобы все было по спортивному принципу. На том стоял, на том и буду стоять.
                rubin kazzzan
                rubin kazzzan
                вчера в 17:38
                Сочи вперёд!!!!!
                volga.kot
                volga.kot
                вчера в 17:32
                  Terek-Anji
                  Terek-Anji
                  вчера в 17:32
                  Сочи будет в ЕК, если Ротенберг попросит своего друга Вовку. И будет выступать там до первого грузинского клуба🤣

                  Посмотрим как сыграют против Зенита. Читай как против старшего брата.
                  Hypnoz
                  Hypnoz
                  вчера в 17:02
                  Российским клубам, ЛЕ вообще не нужна.
                  Им нужны бюджетные деньги !
                  112910415
                  112910415
                  вчера в 16:52
                  крепкий тренер, немолодые игроки из "лучшего клуба Европы" ...
                  здесь и сейчас - сильная команда !
                  что дальше будет - как знать
                  25процентный клоун
                  25процентный клоун ответ Некакойшенко (раскрыть)
                  вчера в 16:48
                  Да уж, сейчас Спартак был бы выше зенита
                  25процентный клоун
                  25процентный клоун
                  вчера в 16:48
                    Romkurch
                    Romkurch ответ Некакойшенко (раскрыть)
                    вчера в 16:46
                    Приведите доказательства, а так это просто сотрясание воздуха.
                    Некакойшенко
                    Некакойшенко
                    вчера в 16:42
                    Самое главное преимущество благосклонное судейство. Без этого они столь высокого места не занимали бы.
                    Насмешник
                    Насмешник
                    вчера в 16:13
                    Высокого прессинга нет, значит защищаются средним и низким блоком. Но при этом низкие показатели по отборам и перехватам. Если нет одновременно прессинга и агрессивной защиты, то таких в Европе размазывают даже команды уровня Динамо Загреб. Так что Сочи, как и вся РПЛ, исключительно для внутреннего потребления.
                    Zhertva Liverpoolya
                    Zhertva Liverpoolya
                    вчера в 15:43
                    Сочи только удачи!
                    shlomo
                    shlomo
                    вчера в 15:14
                    Ну, как не крути, а Сочи и главный тренер клуба Владимир Федотов главные сенсации текущего сезона в РПЛ (команда появилась на свет только в июле 2018 года, в прошлом сезоне боролась за выживание ...) ... и на этот сезон изначально ставилась задача сохранить место в РПЛ, однако теперь она потеряла актуальность..... Ротенберг хочет, чтобы Сочи сохранил текущие позиции в РПЛ и попал в еврокубки....... и владелец заслуживает как минимум уважения.....плюс клуб показывает неплохую игру, как минимум на фоне тех команд, которые располагают куда более дорогостоящими составами.....Но всетаки давайте дождемся окончания чемпионата...... Нострадамусов местного разлива у нас после каждого тура хватает....
                    Рязань 062
                    Рязань 062
                    вчера в 15:14
                    сегодня засудят локомотив.
                    Иван Тасминский
                    Иван Тасминский
                    вчера в 15:10
                    Сочи претендует не на Лигу Европы, а на Лигу Чемпионов, другое дело, что довольствоваться придётся скорее всего Лигой Европы, а то и вовсе из Евробуков выкинут. Тут уж как пойдёт, но пока Спартак и Сочи - основные претенденты на ЛЧ.
                    ИГРОЧИШКА
                    ИГРОЧИШКА
                    вчера в 15:10, ред.
                    Вот так... Кто будет играть в еврокубках, покажет турнирная таблица в конце сезона
                    shlomo
                    shlomo
                    вчера в 15:06
                    Спасибо за статью....
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