«Сочи» претендует на Лигу Европы. По многим параметрам сочинцы опережают «Спартак»

1615723226

вчера, 15:00

В Европу должны проходить лучшие представители РПЛ .

Пока отдельные клубы справедливо указывают на арбитраж, что искажает результаты сезона, «Сочи» без судейских палок в колеса претендует на еврокубки. Накануне игры с «Локомотивом» сравним показатели команды Федотова с девятью конкурентами – все могут быть в четверке, оценим их уровень под разными плоскостями.

Реализованные атаки – 5 место (32 забитых мяча)

«Сочи» выше «Динамо», «Рубина», «Химок», «Локомотива» и «Ростова».

Команда Федотова служит разделителем между очень результативными и остальными. Из 32 голов сразу 8 на счету 35-летнего хавбека Нобоа, еще 10 сочинили Бурмистров и Заболотный. Средний показатель, но ниже половина конкурентов, а реализация высокая – «Сочи» везет в атаке, ведь берут не количеством моментов, а меткостью.

Результат: опережают 5 конкурентов из 9.

Высокий прессинг – 14 место (PPDA равен 12.78)

«Сочи» ниже всех конкурентов.

Пункт важен, ведь отражает структуру игры – «Сочи» отдает мяч. Стиль «Химок», «Ротора» и «Тамбова». Федотов из Оренбурга выехал, но «Оренбург» тренера не покинул. Ментальность осторожного середняка. «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» играют иначе – лидеры по PPDA, дают соперникам сделать минимальное количество передач до отбора мяча.

Результат: опережают 0 конкурентов из 9.

Пропущенные мячи – 3 место (22 пропущенных мяча)

«Сочи» выше «Ростова», «Динамо», «Спартака», «Локомотива», «Рубина», «Краснодара» и «Химок».

Козырь банды Джанаева, который нередко выручал «Сочи». У команды, что играет в три центральных, всего 22 ошибки в защите – на три больше, чем у лидера по показателю «Зенита». Федотов еще должен встретиться с «Локомотивом», но пока ниже не только «Динамо» и «Спартак», но и два участника ЛЧ от России – Николич и Мусаев. Причем речь не о везении, xG соперников низкий, «Сочи» хорошо держит удар.

Результат: опережают 7 конкурентов из 9.

Неприступность ворот – 2 место (допустили 76 ударов в створ)

«Сочи» выше «Рубина», «Локомотива», ЦСКА , «Ростова», «Динамо», «Краснодара» и «Спартака».

Не важно, владеет ли «Сочи» мячом чаще, чем соперники. Не важно, допускают ли футболисты, списанные «Зенитом», ошибки в передачах. А вот показатель допущенных ударов в створ о многом говорит. В сторону ворот «Зенита», ЦСКА , «Динамо» и «Ахмата» бьют реже. Но по метким попыткам соперников лучше «Сочи» идет только чемпион. Это важно. Если бы по воротам Максименко не пробили 108 раз, а всего 76, как в случае с «Сочи», вряд ли сейчас бы лидировал «Зенит».

Результат: опережают 8 конкурентов из 9.

Отборы и перехваты – 13-14 места (12-13 действий за матч)

«Сочи» выше «Химок» по отборам. И выше «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» по перехватам.

Снова разговор о стиле футбола. «Сочи» не теряет мяч на чужой половине поля. Но одновременно видим отказ от прямой игры один в один. Федотов создал тренерскую команду, которая копирует манеру фаворитов, если получается. Отсюда низкое количество перехватов. Ждут, пока соперник сам допустит ошибку. С другой стороны, нехватка агрессии вредит, неслучайно «Зенит» и «Спартак» в пятерке по отборам.

Результат: опережают 1 соперника из 9 в первом случае, 3 – во втором.

Реализация моментов – 2 место (0.125 гола на один удар)

«Сочи» выше «Спартака», «Ростова», ЦСКА , «Химок», «Краснодара», «Локомотива», «Рубина» и «Динамо».

Общее количество выстрелов у «Сочи» не впечатляет – 11-е место в РПЛ , но надо смотреть на эффективность. По ударам в створ идут ниже «Химок», но по соотношению голов к точным ударам – число отражает эффективность подходов, выше «Сочи» только «Зенит». «Спартак» рядом, но чуточку уступает. Работа «Сочи» у чужих ворот заслуживает похвалы – у 11 игроков есть голы, у 10 игроков есть ассисты.

Результат: опережает 8 соперников из 9.

Хотите увидеть «Сочи» в еврокубках от России?

«Сочи» в семи важных категориях опередил 32 конкурентов из 63 возможных. Следовательно, уступил 31. «Зенит» команда Федотова обошла только по одному параметру. ЦСКА ниже по двум показателям. Но «Спартак», «Ростов» и «Динамо» — по 4 из 7. Видим классический прорыв середняка.

«Ростову» сравнение не понравится, но «Сочи» — как «желто-синие» времен Бердыева. Грамотная игра в защите с Мевлей и Новосельцевым. Нобоа в центре поля. Ставка на своего Бухарова – Заболотного. Тот же Джанаев в воротах. Это не попытка играть стилем «Зенита», а ставка на тренерскую работу.

Везет ли «Сочи»? Конечно. Были ли судейские решения в их пользу? Официальный вердикт ЭСК – да, были. Но Федотов выбрал стиль и следует ему весь сезон. Не спешат владеть мячом (всего двенадцатые в РПЛ ), бракуют каждый четвертый пас (скромное девятое место).

Зато в таблице «Сочи» пока на четвертой строчке. Благодаря усилиям «Локомотива» могут покинуть зону еврокубков, но еще сыграют против тех же москвичей в Кубке России. Будут встречи с «Рубином», «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром». Федотов повлияет на концовку сезона.

Пока никаких гарантий, зато есть серия из 5 побед и 1 ничьей. «Сочи» не проигрывал во всех турнирах с визита в Екатеринбург. Меньше поражений в РПЛ только у «Зенита», у Федотова упрямая команда. И организованная, меньше со стандартов пропустили только «Зенит» и «Локомотив».

В ворота «Сочи» редко назначают пенальти, хотя и сами бьют их нечасто. Зато южане отличились 10 раз после штрафных и угловых, лучший показатель лиги наравне со «Спартаком». В сезоне, когда десять команд не потеряли шансы попасть в еврокубки через чемпионат, каждая мелочь важна.

Заметно, что «Сочи» может не хватить дыхания, мощной скамейки нет. Также не исключен эффект второго сезона, ведь в прошлом году после 21 матча команда была на 14-м месте в одном пункте от прямого вылета. Увидели рывок аутсайдера – набрали на 16 пунктов больше, поднялись на десять позиций, наладили реализацию и игру в защите.

Федотов преобразил «Сочи», но это не значит, что коллектив немолодых Джанаева, Мевли, Терехова, Жоаозиньо, Цаллагова, Бурмистрова или Нобоа – всем за тридцать, будет лучшим представителем РПЛ в Европе. В таких историях часто есть подвох.

Так что если молодые составы Тедеско, Ганчаренко и Шварца не пустят «Сочи» в еврокубки, то шансов на успех в квалификации еврокубков меньше не станет. Впрочем, есть еще опытные «Локомотив» и «Краснодар». У «Сочи» нашлись друзья, но футбольных врагов явно больше.

«Ростов» хотел бы финишировать выше этого клуба из принципа, но для «Динамо», «Спартака» или того же «Рубина» это вопрос статуса и перспектив. Всем хочется в еврокубки.