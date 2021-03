«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Хетафе» в рамках очередного тура Примеры.

В этом поединке мадридцы владели мячом 72.7% игрового времени. Это лучший показатель команды по данному критерию с сезона 2005/06.

72.7% — Atlético de Madrid had 72.7% possession against Getafe (0-0), their highest figure in a LaLiga game since at least 2005/06. Fruitless. pic.twitter.com/9glUSig55O