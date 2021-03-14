Форвард «Факела» Разборов забил в шестом матче ФНЛ подряд

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сегодня, 17:50

Форвард «Факела» оформил дубль в ворота «Чертаново» (4:1) в матче очередного тура ФНЛ .

Футболист забил уже в шестой игре подряд. Всего на счету нападающего в текущем сезоне 28 матчей и 9 голов в данном турнире. Ранее Разборов выступал за «Факел».