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Форвард «Факела» Разборов забил в шестом матче ФНЛ подряд

сегодня, 17:50
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)4 : 1Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

Форвард «Факела» Андрей Разборов оформил дубль в ворота «Чертаново» (4:1) в матче очередного тура ФНЛ.

Футболист забил уже в шестой игре подряд. Всего на счету нападающего в текущем сезоне 28 матчей и 9 голов в данном турнире. Ранее Разборов выступал за «Факел».

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 18:45
Если будет продолжать в том же духе, то обратит на себя внимание...
Stiv28
Stiv28
сегодня в 18:41
Скоро будет в спартаке.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:30
Раньше Андрей Разборов выступал за Иртыш из Омска, за тем играл за Чита, а в Факел уже переходил свободным агентом из Иртыша в августе 2020 года, transfermarkt оценивает игрока в 300 тыс. евро. Нападающий достаточно хороший который уже сейчас может конкурировать со многими игроками в РПЛ. Да и возраст Андрея 26 лет который позволяет ему ещё прогрессировать на этой позиции. Может его результативность и игра за Факел уже привлекла специалистов представителей Премьер Лиги. Удачи
memphis
memphis
сегодня в 18:17
А Сергеев из Крыльев, который почти каждый матч уже весь сезон забивает хуже?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:10
Хороший результат
beefs
beefs
сегодня в 18:05
молодец, не испортили бы...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:04
забивает всем без разбора
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:55
Разборов разобрал многострадальную оборону "Чертаново".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:54
Форвард «Факела» Андрей Разборов оформил дубль в ворота «Чертаново».

Ранее Разборов выступал за «Факел».

Мне одному кажется, что в этой новости есть избыточная или неправильная информация?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:51
Надо его срочно в цска
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