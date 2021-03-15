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РФС объявил состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы

сегодня, 10:35

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с составом национальной команды на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба РФС.

Состав сборной России:

Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара)

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург)

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва)

Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками России станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Недавно стала известна группа отбора на Евро-2023, в которую попала молодёжная сборная России.

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Все комментарии
Добряк
Добряк
сегодня в 12:16
Почему Маслов в защитниках, он же чистый нап?...
LOpp
LOpp
сегодня в 12:05
удачи пацанам!
makkie
makkie
сегодня в 12:04
Максименко
Маслов - Дивеев - Евгеньев - Круговой
Умяров - Обляков
Лесовой - Захарян - Макаров
Кучаев

Нормальный состав, должны из группы выходить!
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:00
Состав огонь 🔥.Будем надеяться сб Russia станет чемпионом Европы.А почему б нет.)
berda2003
berda2003
сегодня в 11:36
состав очень крепкий, пассажир только чалов.
Без медалей не должны вернуться. Удачи.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:20
Состав очень даже неплохой. Так что будем надеяться на лучшее.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:11
Состав хороший,лишь бы не получилось "как всегда".
Союзник противников
Союзник противников ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 11:10
Зачем? "Счастье" покупается...Разве что противный Гинер воспрепятствует,а из "Спартака" в "Зенит"(и обратно) дорожка давно протоптана.
asraeil
asraeil
сегодня в 11:03
Пусть все у пацанов получится!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:01
Сразу видно где готовят звезд - Спартак и ЦСКА по пять игроков, а Зенит - один !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:59
Только можно пожелать Вам ребятушки,- УДАЧИ И УСПЕХОВ !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:48
Удачи нашим!!!! ....должны себя проявить!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:35
Состав вполне боеспособный.
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