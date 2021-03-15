РФС объявил состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с составом национальной команды на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба РФС.
Состав сборной России:
Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара)
Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург)
Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва)
Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).
Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками России станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.
Недавно стала известна группа отбора на Евро-2023, в которую попала молодёжная сборная России.
Маслов - Дивеев - Евгеньев - Круговой
Умяров - Обляков
Лесовой - Захарян - Макаров
Кучаев
Нормальный состав, должны из группы выходить!
Маслов - Дивеев - Евгеньев - Круговой
Умяров - Обляков
Лесовой - Захарян - Макаров
Кучаев
Нормальный состав, должны из группы выходить!
Без медалей не должны вернуться. Удачи.
Без медалей не должны вернуться. Удачи.