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Пике и Араухо не включены в заявку «Барселоны» на ответный матч ЛЧ с ПСЖ

вчера, 16:03
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Пресс-служба «Барселоны» объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

В список заявленных игроков не попали травмированные защитники Жерар Пике (повреждение внутренней коллатеральной связки колена) и Рональд Араухо.

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Дест, Бускетс, Гризманн, Пьянич, Брейтуэйт, Месси, Дембеле, Пуч, Нето, Ленгле, Педри, Тринкао, Альба, Матеус, де Йонг, Хуниор, Умтити, Пенья, Мориба, Мингеса и де ла Фуэнте.

Ранее из стана ПСЖ пришла новость, что форвард команды Неймар не сыграет в этом матче.

ПСЖ и «Барса» сыграют 10 марта, начало — в 23:00 мск.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:00
Да и черт с ними
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:57
Там и так всё ясно.
Johnes
Johnes
вчера в 16:50
Значит шансов нет
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:05
Дест, Брейтуэйт, Пуч, Нето, Ленгле, Педри, Тринкао, Матеус, Хуниор, Пенья, Мориба, Мингеса, де ла Фуэнте - кто это, что это? Если теперь так звучит и выглядит состав Барсы, то дела у них совсем плохи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:04
Это плохо что они не будут в заявке
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