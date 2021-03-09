Пике и Араухо не включены в заявку «Барселоны» на ответный матч ЛЧ с ПСЖ

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вчера, 16:03

Пресс-служба «Барселоны» объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ .

В список заявленных игроков не попали травмированные защитники (повреждение внутренней коллатеральной связки колена) и .

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Дест, Бускетс, Гризманн, Пьянич, Брейтуэйт, Месси, Дембеле, Пуч, Нето, Ленгле, Педри, Тринкао, Альба, Матеус, де Йонг, Хуниор, Умтити, Пенья, Мориба, Мингеса и де ла Фуэнте.

Ранее из стана ПСЖ пришла новость, что форвард команды Неймар не сыграет в этом матче.