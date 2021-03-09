Пике и Араухо не включены в заявку «Барселоны» на ответный матч ЛЧ с ПСЖ

Пресс-служба «Барселоны» объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.
В список заявленных игроков не попали травмированные защитники Жерар Пике (повреждение внутренней коллатеральной связки колена) и Рональд Араухо.
Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Дест, Бускетс, Гризманн, Пьянич, Брейтуэйт, Месси, Дембеле, Пуч, Нето, Ленгле, Педри, Тринкао, Альба, Матеус, де Йонг, Хуниор, Умтити, Пенья, Мориба, Мингеса и де ла Фуэнте.
Ранее из стана ПСЖ пришла новость, что форвард команды Неймар не сыграет в этом матче.
ПСЖ и «Барса» сыграют 10 марта, начало — в 23:00 мск.