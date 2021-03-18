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Джо Коул — об «Атлетико»: «„Челси“ будто играл с командой из Чемпионшипа»

18 марта 2021, 09:44
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший полузащитника «Челси» Джо Коул поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

«Челси» будто играл против команды из числа лидеров Чемпионшипа или команды со дна таблицы АПЛ.

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Все комментарии
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон ответ Вoлхв (раскрыть)
18 марта в 13:08
А что ты ожидал от Семионе ? Его успехи все были только благодаря удачно припаркованному автобусу, тренерских идей там ноль и тактика одна на все времена. Как атаковать и отыгрываться команды данного персонажа никогда не научается и не смогут. Если припаркованный автобус антифутбольщиков не забил случайно на контратаке - пиши пропало.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 марта в 12:09
У Атлетов спад. И в приоритете Примера.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
18 марта в 11:59
Игра могла повернуться и в пользу Атлетико. Могли дать пенальти на Рюдигере, Суарес и Фелиш могли реализовать что-то.
То что Челси выжало из своих контратак больше чем Атлетико из атак это еще и везение и реализация в конкретном матче. С тем же Лидсом недавно Челси имело не меньше моментов, но ничего не реализовали.
Было бы везение на стороне Атлетико счет мог быть и 1-0 и 2-0 и все повернулось бы.
STVA 1
STVA 1
18 марта в 10:41
Вот это дал оценку)))
Вoлхв
Вoлхв
18 марта в 09:50
Да не ожидал я от Семионе и Ко такой беззубой игры...
ДАША Д
ДАША Д
18 марта в 09:49
Результат действительно соответствует этому.
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