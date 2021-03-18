Джо Коул — об «Атлетико»: «„Челси“ будто играл с командой из Чемпионшипа»

Бывший полузащитника «Челси» Джо Коул поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).
«Челси» будто играл против команды из числа лидеров Чемпионшипа или команды со дна таблицы АПЛ.
Бывший полузащитника «Челси» Джо Коул поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).
«Челси» будто играл против команды из числа лидеров Чемпионшипа или команды со дна таблицы АПЛ.
То что Челси выжало из своих контратак больше чем Атлетико из атак это еще и везение и реализация в конкретном матче. С тем же Лидсом недавно Челси имело не меньше моментов, но ничего не реализовали.
Было бы везение на стороне Атлетико счет мог быть и 1-0 и 2-0 и все повернулось бы.
То что Челси выжало из своих контратак больше чем Атлетико из атак это еще и везение и реализация в конкретном матче. С тем же Лидсом недавно Челси имело не меньше моментов, но ничего не реализовали.
Было бы везение на стороне Атлетико счет мог быть и 1-0 и 2-0 и все повернулось бы.