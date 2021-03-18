Клопп назвал Левандовски лучшим футболистом, с которым он работал

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18 марта 2021, 09:10

Главный тренер «Ливерпуля» назвал нападающего «Баварии» лучшим футболистом, с которым он работал.

Левандовски с 2010 по 2014 год выступал за дортмундскую «Боруссию», Клопп тренировал команду с 2008 по 2015 год.

Роберт Левандовски — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Он феноменален, настоящая машина. Он сделал все, чтобы стать машиной для забивания мячей.

Ранее ходили слухи, что Клопп может покинуть «Ливерпуль».