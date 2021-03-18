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Клопп назвал Левандовски лучшим футболистом, с которым он работал

18 марта 2021, 09:10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом, с которым он работал.

Левандовски с 2010 по 2014 год выступал за дортмундскую «Боруссию», Клопп тренировал команду с 2008 по 2015 год.

Роберт Левандовски — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Он феноменален, настоящая машина. Он сделал все, чтобы стать машиной для забивания мячей.

Ранее ходили слухи, что Клопп может покинуть «Ливерпуль».

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Все комментарии
Y. N. W . A .
Y. N. W . A . ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
18 марта в 17:35
Согласен. Зря сказал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ d_fincher (раскрыть)
18 марта в 12:25
Чемпионить 7 раз за 13 лет - не косяк....
Чемпионить 1 раз за 19 лет со вторым бюджетом в Лиге - вот это надо уметь...)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 марта в 12:07
Зря он так. Салах может затаить обиду. А Ван Дейк был ближе к Золотому мячу, чем Лёва (если не считать 20-й год, когда награду отменили).
DXTK
DXTK
18 марта в 11:32
что сказать Клопп раскрыл эту польскую машину для немецкого футбола

PS а как же Салах, Мане, Ван Дейк......... ведь Ливерпуль в 19 году смял эту Баварию с Левандовски.......... игроки еще припомнят ему проиграв в 7 матче на эфнилде.....
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 11:04
Один из лучших на сегодняшний день.
d_fincher
d_fincher ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 марта в 10:35
вы щас как-будто Зенит описали. дороже, чем любой клуб РПЛ, и далее по тексту.
ОПС
ОПС
18 марта в 09:48
Наверное знает, что говорит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 09:43, ред.
Хороший игрок...славный забивака...
Но то что самый лучший нап - утверждать не стал бы...
За свою долгую карьеру Роберт выиграл лишь 1 титул вне Германии..год назад..в ЛЧ..
Превосходство Баварии (да отчасти и Боруссии) которая 97% времени на поле атакует, над другими клубами бундеслиги наверное позволили бы и Заболотному быть в числе знатных забивак...
Несомненно достижения Левандовски (да и Мюллера) заслуга их нехилого таланта и мастерства...но с другой стороны как по-другому то коль твоя команда имеет состав на млрд евро...и чемпионит 9 раз из 10-ти....
11 лет в бундеслиге...16 титулов в бундеслиге....интересно получилось бы не меньше играй он в АПЛ,Примере или Лиге1??
Бубнин
Бубнин
18 марта в 09:40
Клопп помнит Роберта еще человеком, до того как он стал машиной..
Mangur
Mangur
18 марта в 09:32
У каждого свои пристрастия
beefs
beefs
18 марта в 09:12
так оно и есть...
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