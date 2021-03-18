Клопп назвал Левандовски лучшим футболистом, с которым он работал

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом, с которым он работал.
Левандовски с 2010 по 2014 год выступал за дортмундскую «Боруссию», Клопп тренировал команду с 2008 по 2015 год.
Роберт Левандовски — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Он феноменален, настоящая машина. Он сделал все, чтобы стать машиной для забивания мячей.
Ранее ходили слухи, что Клопп может покинуть «Ливерпуль».
Чемпионить 1 раз за 19 лет со вторым бюджетом в Лиге - вот это надо уметь...)))
Чемпионить 1 раз за 19 лет со вторым бюджетом в Лиге - вот это надо уметь...)))
PS а как же Салах, Мане, Ван Дейк......... ведь Ливерпуль в 19 году смял эту Баварию с Левандовски.......... игроки еще припомнят ему проиграв в 7 матче на эфнилде.....
PS а как же Салах, Мане, Ван Дейк......... ведь Ливерпуль в 19 году смял эту Баварию с Левандовски.......... игроки еще припомнят ему проиграв в 7 матче на эфнилде.....
Но то что самый лучший нап - утверждать не стал бы...
За свою долгую карьеру Роберт выиграл лишь 1 титул вне Германии..год назад..в ЛЧ..
Превосходство Баварии (да отчасти и Боруссии) которая 97% времени на поле атакует, над другими клубами бундеслиги наверное позволили бы и Заболотному быть в числе знатных забивак...
Несомненно достижения Левандовски (да и Мюллера) заслуга их нехилого таланта и мастерства...но с другой стороны как по-другому то коль твоя команда имеет состав на млрд евро...и чемпионит 9 раз из 10-ти....
11 лет в бундеслиге...16 титулов в бундеслиге....интересно получилось бы не меньше играй он в АПЛ,Примере или Лиге1??
Но то что самый лучший нап - утверждать не стал бы...
За свою долгую карьеру Роберт выиграл лишь 1 титул вне Германии..год назад..в ЛЧ..
Превосходство Баварии (да отчасти и Боруссии) которая 97% времени на поле атакует, над другими клубами бундеслиги наверное позволили бы и Заболотному быть в числе знатных забивак...
Несомненно достижения Левандовски (да и Мюллера) заслуга их нехилого таланта и мастерства...но с другой стороны как по-другому то коль твоя команда имеет состав на млрд евро...и чемпионит 9 раз из 10-ти....
11 лет в бундеслиге...16 титулов в бундеслиге....интересно получилось бы не меньше играй он в АПЛ,Примере или Лиге1??