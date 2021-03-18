Пароло: «Такого менталитета не хватает всему итальянскому футболу»

Полузащитник «Лацио» дал комментарий после поражения от «Баварии» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы должны научиться менталитету «Баварии». Поскольку, несмотря на выездную победу 4:1 в первом матче, они были полны решимости, доигрывали каждый эпизод, а Томас Мюллер давал одноклубникам инструкции.

В Италии если команда выигрывает 4:1 в первом матче, то зачастую сбавляет обороты в ответной игре. Что по-прежнему раздражает меня, так это первый круг, поскольку мы допустили ошибки, которых можно было избежать.

За прошлый год мы получили так много комплиментов, что, возможно, потеряли связь с реальностью. Иногда мы пытались играть слишком красиво и не акцентировали внимание на своей задаче. Мы должны учиться у «Баварии», поскольку великие команды обладают этим менталитетом, которого не хватает не только нам, а всему итальянскому футболу.