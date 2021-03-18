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Моуриньо: «Не думаю, что тюремное заключение Мамича отразится на игре»

18 марта 2021, 07:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился в доп. время

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» прокомментировал новость о том, что главный тренер хорватской команды Зоран Мамич приговорён к 4 с половиной годам лишения свободы.

Я не хочу это комментировать. Да, ситуация необычная. Но что вы хотите, чтобы я сделал?

Я не припомню подобного опыта в карьере. Что касается «Динамо», на поле выйдут те же игроки, это та же команда, а помощник главного тренера теперь сам возглавил команду — те же самые идеи, та же самая философия.

Они не будет ничего менять за эти два дня. Я думаю, что, когда помощник разделяет идеи главного тренера, [первое время] в игре ничего не поменяется.

Первая встреча между командами в Англии завершилась победой «Тоттенхэма» (2:0).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 08:50
Тотенхем на желание поойдёт дальше!
ОПС
ОПС
18 марта в 08:20
Всен покажет игра.
ДСА
ДСА
18 марта в 07:45
В домашнем чемпионате точно всё останется как было.
izrafel
izrafel
18 марта в 07:34
Думаю, что в этом матче все ясно....шпоры пройдут дальше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта в 07:32
так играть то будут другие...
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