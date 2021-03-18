Моуриньо: «Не думаю, что тюремное заключение Мамича отразится на игре»

Главный тренер «Тоттенхэма» накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» прокомментировал новость о том, что главный тренер хорватской команды приговорён к 4 с половиной годам лишения свободы.

Я не хочу это комментировать. Да, ситуация необычная. Но что вы хотите, чтобы я сделал?

Я не припомню подобного опыта в карьере. Что касается «Динамо», на поле выйдут те же игроки, это та же команда, а помощник главного тренера теперь сам возглавил команду — те же самые идеи, та же самая философия.

Они не будет ничего менять за эти два дня. Я думаю, что, когда помощник разделяет идеи главного тренера, [первое время] в игре ничего не поменяется.