Ачерби: «„Бавария“ — лучшая команда Европы. Мы должны следовать их примеру»

Защитник «Лацио» прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Это была очень хорошая игра, особенно наш подход к ней. Мы хотели отреагировать [на разгром в первом матче (1:4)] ради самих себя и покинуть турнир с высоко поднятой головой. Сожалеем о первом круге, где мы были слишком взволнованы и напряжены.

«Бавария» — лучшая команда Европы, но сегодня мы играли с меньшим давлением, и встреча была куда более равной.

«Бавария» очень спокойна, уверена в своих силах и обладает менталитетом, который можно сформировать только лишь побеждая из года в год.

Они победители и не хотят останавливаться, даже если счёт 3:0 или 4:0, они бьются до 95-й минуты. Им не нужно много переговариваться на поле, они просто знают, что нужно делать, и делают это. Мы должны извлечь урок и следовать их примеру.