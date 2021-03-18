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Ачерби: «„Бавария“ — лучшая команда Европы. Мы должны следовать их примеру»

18 марта 2021, 05:53
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Это была очень хорошая игра, особенно наш подход к ней. Мы хотели отреагировать [на разгром в первом матче (1:4)] ради самих себя и покинуть турнир с высоко поднятой головой. Сожалеем о первом круге, где мы были слишком взволнованы и напряжены.

«Бавария» — лучшая команда Европы, но сегодня мы играли с меньшим давлением, и встреча была куда более равной.

«Бавария» очень спокойна, уверена в своих силах и обладает менталитетом, который можно сформировать только лишь побеждая из года в год.

Они победители и не хотят останавливаться, даже если счёт 3:0 или 4:0, они бьются до 95-й минуты. Им не нужно много переговариваться на поле, они просто знают, что нужно делать, и делают это. Мы должны извлечь урок и следовать их примеру.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
18 марта в 07:30
Все правильно...и Лацио молодцы, хорошо играли...
КЭТиК
КЭТиК
18 марта в 06:28
Не повезло Лацио со жребием, совсем без шансов.
ОПС
ОПС
18 марта в 06:19, ред.
Все правильно. Надо всегда стремиться к лучшему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта в 05:57
Она лучшая в мире...
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