У «Ман Юнайтед» со следующего сезона появится новый титульный спонсор

1616221192

20 марта 2021, 09:19

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что со следующего сезона у клуба сменится титульный спонсор.

«Ман Юнайтед» договорился о пятилетнем контракте с компанией TeamViewer, которая занимается разработкой программного обеспечения.

Немецкая фирма заменит автопроизводителей Chevrolet, которые были главным спонсором английского клуба с 2014 года.

Ранее «Соккер.ру» рассказывал про знаковые формы топ-клубов и легендарные титульные спонсоры.