У «Ман Юнайтед» со следующего сезона появится новый титульный спонсор

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что со следующего сезона у клуба сменится титульный спонсор.
«Ман Юнайтед» договорился о пятилетнем контракте с компанией TeamViewer, которая занимается разработкой программного обеспечения.
Немецкая фирма заменит автопроизводителей Chevrolet, которые были главным спонсором английского клуба с 2014 года.
Pushing New Boundaries— Manchester United (@ManUtd) March 19, 2021
Introducing our new shirt partner, starting 2021/22 @TeamViewer https://t.co/1Zx9lK6Uym pic.twitter.com/QpUymuNEnj
Ранее «Соккер.ру» рассказывал про знаковые формы топ-клубов и легендарные титульные спонсоры.