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У «Ман Юнайтед» со следующего сезона появится новый титульный спонсор

20 марта 2021, 09:19

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что со следующего сезона у клуба сменится титульный спонсор.

«Ман Юнайтед» договорился о пятилетнем контракте с компанией TeamViewer, которая занимается разработкой программного обеспечения.

Немецкая фирма заменит автопроизводителей Chevrolet, которые были главным спонсором английского клуба с 2014 года.

Ранее «Соккер.ру» рассказывал про знаковые формы топ-клубов и легендарные титульные спонсоры.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 марта в 12:38
Так привык к Шевроле, трудно принять это факт смены титульного спонсора.
galem72
galem72
20 марта в 11:12
Нормально! 👍
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 марта в 10:40
При Шевроле ничего путного не добились. Наоборот, концерн символизировал безвольность американских хозяев и лишний раз напоминал, что в америке до футбола пофиг. К тому же, на футболках после нескольких стирок на этом кресте трещины появлялись.
audioman
audioman
20 марта в 10:38
Наконец-то этот крест исчезнет. 7 лет уже глаза режет.
shur
shur
20 марта в 09:38, ред.
...и Ноейр, Кимих, Кросс к нам перейдут, бонусом!!!
asraeil
asraeil
20 марта в 09:34
А что своих немцев не спонсируют??? или отдачи от них меньше...
STVA 1
STVA 1
20 марта в 09:21
Взаимовыгодное сотрудничество
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