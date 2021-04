У «Ман Юнайтед» со следующего сезона появится новый титульный спонсор

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что со следующего сезона у клуба сменится титульный спонсор.

«Ман Юнайтед» договорился о пятилетнем контракте с компанией TeamViewer, которая занимается разработкой программного обеспечения.

Немецкая фирма заменит автопроизводителей Chevrolet, которые были главным спонсором английского клуба с 2014 года.

Pushing New Boundaries

Introducing our new shirt partner, starting 2021/22 @TeamViewer https://t.co/1Zx9lK6Uym pic.twitter.com/QpUymuNEnj