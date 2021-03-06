Чемпион Китая ликвидирован. Его владельцы продают миланский «Интер» за 1 миллиард евро

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06 марта 2021, 20:20

Восток – дело тонкое, лидер Серии А оказался в западне.

Как же заявления, что «Интер» не продается?

Президент клуба Стивен Чжан (сын основного акционера) второго января прокомментировал слухи о продаже. Новости назвали «абсолютно ложными» и «не имеющими под собой оснований». Прошло два месяца – никто не обманывает фанатов, клуб выставлен на продажу.

Китайские владельцы загодя обратились к Ротшильдам – одноименный банк помогает в поиске инвесторов. Изначально выдумали историю о продаже мелкой части акций, но финансовые аналитики угадали — китайцы продадут все акции «Интера» в ближайшее время.

В прошлом Моратти тоже заявлял, что клуб не продается, а потом нашел Тохира. Теперь 68.55% акций у «Suning Group», 31.05% — у «Lion Rock Capital», а оставшиеся доли – у мелких инвесторов. Основные владельцы из Китая, и у компании, что купила контрольный пакет акций, серьезные проблемы, искусственно навязанные решениями тамошних капиталистов-коммунистов.

Китайские миллиардеры сами себе не хозяева?

Отличным примером для понимания специфики региона служит история Джека Ма. Владелец «Alibaba» — всемирно известный и сказочно богатый миллиардер. Но в октябре прошлого года в выступлении осмелился мягко покритиковать партию. В результате исчез из публичного пространства на месяцы, европейские чиновники переживали, жив ли Джек Ма, не устранили ли его физически?

По слухам, прятался под прикрытием личной армии. В результате вернулся к игре в гольф и онлайн-конференциям с китайскими учителями, но при этом не делает резких заявлений и скатился на четвертое место в списке самых богатых китайцев. Важно понимать, что в КНР за минувший год добавилось 259 миллиардеров, всего их уже больше тысячи, но самостоятельных там нет.

Кого казнить и миловать – решает партия. Поэтому изменили правила по легионерам в китайском футболе и ввели лимит на зарплаты. Халк, Рондон и Эль-Шаарави уехали, а чемпион Китая «Цзянсу Сунин» ликвидировали – клуб закрывается, команды распустили. А ведь раньше их тренировал Капелло, в составе были Рамирес и Алекс Тейшейра. И боссы «Интера» управляли расформированной командой.

Владельцев «Интера» спасет продажа клуба?

По названию понятно, что «Цзянсу Сунин» — клуб компании «Suning Group». Не важно, чем там отец Стивена Чжана прогневил партию, но теперь сосредоточится на ритейле – на том, чем компания занималась изначально. Но поскольку накопились долги и проблемы, планируют выжить за счет продажи европейского актива – миланского «Интера».

Состояние старшего Чжана оценивают в 8 миллиардов долларов, в списке самых богатых владельцев футбольных клубов на седьмом месте. Лидирует, конечно же, шейх Мансур. Владелец «Лейпцига» — второй, Аньелли – третий. Босс «Хоффенхайма» чуть ниже, а замыкает пятерку Роман Абрамович. Но у китайцев многое зависит от посторонних факторов, поэтому миллиард для Чжана лишним не станет.

Британская компания «BC Partner» предложила за акции «Интера» 750 млн евро, однако китайцы попросили 1 миллиард. Поскольку банк Ротшильдов нашел еще четыре инвестиционных фонда, сейчас идут большие торги, где продавец делает вид, что у него нет проблем, а покупатели не хотят переплачивать, ведь «Интер» не настолько популярен в мире, как «Ливерпуль», МЮ или «Ювентус».

У миланцев есть заметные финансовые проблемы?

Как водится в таких случаях – продавец хочет списать часть долгов клуба на покупателей. Китайский чемпион 2020 года просто прекратил существование 28 февраля – не нашли новых инвесторов, резко свернули проект. А потенциальный чемпион Италии «Интер» пока залазит в долги, ведь в клубе есть задержки по выплате зарплат.

В конце января владельцы выделили 25 млн евро, чтобы закрыть долги перед футболистами. Проблемы с зарплатой были на протяжении нескольких месяцев. Отдаем должное Конте, Лукаку и другим лидерам команды – «Интер» не расклеился, не выбыл из чемпионской гонки и в новом году не стал играть хуже.

Клуб попросил Глейзеров и Переса подождать деньги за трансферы Лукаку и Хакими. Лаутаро Мартинесу пришлось опровергать слухи о своем переходе в МЮ в качестве доброго жеста со стороны китайцев и для компенсации части долга перед американцами из Манчестера.

Правительство Китая ввело законы, что запрещали отток капитала из страны во время пандемии, поэтому владельцы «Интера» потеряли около 30% активов. А инвестиционная компания «BC Partner» сегодня запустила слушок, что у них есть на выбор – присматриваются к «Марселю», где конфликт между владельцем и фанатами.

Также оценивают варианты в АПЛ и нашли себе клуб в Испании. Стандартная история для торгов – каждый делает вид, что ему сделка не особо нужна, но если предложат хорошую скидку – договорятся. Но есть ли у китайцев время, чтобы держать интригу и не скинуть цену в ближайшие месяцы?

«Интер» на грани развала, или все под контролем?

Судя по доходам миланцев — на 14-м месте в Европе, на одну позицию выше «Зенита», отбить вложенный миллиард на итальянском клубе быстро не получится. Оборот миланцев обычно около 300 млн евро, но при этом официальный сайт клуба в ноябре сообщил, что убытки составили 102.4 млн евро.

К чести китайских владельцев, они заранее компенсировали владельцам абонементов их стоимость, но пустой «Сан-Сиро» привел к серьезным денежным потерям еще в прошлом году. Ситуация непростая, но спасает качественный футбол команды Конте. В случае долгожданного чемпионства, «Интер» получит немало бонусов.

Лукаку и Лаутаро Мартинес могут принять решение остаться. В результате какой-то серьезный инвестиционный фонд – в деле американцы, скандинавы, британцы и арабы, выручит владельцев. Вряд ли выложат за клуб 1 миллиард евро – слишком большая сумма, учитывая долги клуба и планы на новый стадион.

Плохо, что снова миланцы переживут смену руководства – неизвестно, как Конте и Маротта выстроят общение с новыми боссами. Получит ли клуб деньги на трансферы? Редко лидер серьезной европейской лиги оказывается в руках компании, что уже закрыла один свой клуб и продает второй.

Еще реже обсуждаются сделки на 800 миллионов или целый миллиард. Причем важно отметить, что речь лишь о 68% акций, второй китайский владелец выжидает. Возможно, «Интеру» повезет, но не исключен вариант перехода в руки жадных и некомпетентных в футболе. И тогда сказка с Конте будет короткой.