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Малайзийский принц подтвердил, что заинтересован в покупке «Валенсии»

19 марта 2021, 08:55

Принц Джохора (султанат в Малайзии) Тунку Исмаил подтвердил, что может приобрести «Валенсию». Об этом он сообщил во время общения с пользователями в инстаграме.

Да, я разговаривал с владельцем «Валенсии» о том, чтобы выкупить часть акций клуба. Но переговоры приостановлены из-за ряда проблем, которые необходимо решить.

Нынешний владелец «Валенсии» Питер Лим не может продать более 51% акций клуба из-за ограничений по долгам. Однако Исмаил находится в хороших отношениях с Лимом, поэтому в будущем сделка может состояться.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
20 марта в 12:57
Плохо, лучше покупать свои клубы. Ну там султанат, кто будет волноваться
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
19 марта в 10:16
Бедная Валенсия...
Roman73
Roman73
19 марта в 09:49
Подобные купли -продажи клубов, весьма реальны по привлечению трудовых азиатских , денег но и весьма условны в смысле отдачи эквивалента . Сам клуб вместе с футболистами,персоналом инфраструктурой, стадионом нельзя переместить в Малайзию и в футбольном смысле Испания ничего не теряет . Так за что же отдают деньги трудовые малайцы и что они получают взамен ?
-- Хороший клуб --инструмент рекламы и в случае продажи Валенсия будет рекламировать уже не испанский продукт , а малазийский . Вот в чём вопрос.
Roman73
Roman73
19 марта в 09:43
Роли изменились ,
Европа -товар , Азия -купец.
sv_1969
sv_1969
19 марта в 09:19
Глядишь и подымутся мыши
Caniggia
Caniggia
19 марта в 09:13
Пусть лучше Тамбов купит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 09:05
Хочу чтоб сделка состоялась!
Djebrael
Djebrael
19 марта в 09:05
Ну вот так и будут поступления финансов....боссы Европы не хотят вкладываться
КЭТиК
КЭТиК
19 марта в 09:04
Если принц действительно захочет, то купит.
Конкурс бот
Конкурс бот
19 марта в 09:00
Жена болельщика больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 116. Поздравляем! Лига Европы 2020/2021
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