Малайзийский принц подтвердил, что заинтересован в покупке «Валенсии»

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19 марта 2021, 08:55

Принц Джохора (султанат в Малайзии) Тунку Исмаил подтвердил, что может приобрести «Валенсию». Об этом он сообщил во время общения с пользователями в инстаграме.

Да, я разговаривал с владельцем «Валенсии» о том, чтобы выкупить часть акций клуба. Но переговоры приостановлены из-за ряда проблем, которые необходимо решить.

Нынешний владелец «Валенсии» Питер Лим не может продать более 51% акций клуба из-за ограничений по долгам. Однако Исмаил находится в хороших отношениях с Лимом, поэтому в будущем сделка может состояться.