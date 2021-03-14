Семья Глейзеров не покинет МЮ, несмотря на решение продать часть акций

Семья Глейзеров не намерена покидать «Манчестер Юнайтед».
Ранее Аврам Глейзер принял решение продать пять миллионов акций клуба. Доля семьи Глейзеров после сделки сократится с 78% до 74,9%. ESPN отмечает, что МЮ не получит никаких доходов от продажи акций.
При этом утверждается, что у семьи Глейзеров нет планов отказываться от контроля над клубом, которым они владеют с 2005 года.
Ранее сообщалось, что руководство МЮ обсудит с Сульшером будущее трёх ключевых игроков команды.
Понятно, что не покинет МЮ...
Понятно, что не покинет МЮ...