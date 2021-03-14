Семья Глейзеров не покинет МЮ, несмотря на решение продать часть акций

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сегодня, 15:09

Семья Глейзеров не намерена покидать «Манчестер Юнайтед».

Ранее Аврам Глейзер принял решение продать пять миллионов акций клуба. Доля семьи Глейзеров после сделки сократится с 78% до 74,9%. ESPN отмечает, что МЮ не получит никаких доходов от продажи акций.

При этом утверждается, что у семьи Глейзеров нет планов отказываться от контроля над клубом, которым они владеют с 2005 года.