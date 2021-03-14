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Семья Глейзеров не покинет МЮ, несмотря на решение продать часть акций

сегодня, 15:09

Семья Глейзеров не намерена покидать «Манчестер Юнайтед».

Ранее Аврам Глейзер принял решение продать пять миллионов акций клуба. Доля семьи Глейзеров после сделки сократится с 78% до 74,9%. ESPN отмечает, что МЮ не получит никаких доходов от продажи акций.

При этом утверждается, что у семьи Глейзеров нет планов отказываться от контроля над клубом, которым они владеют с 2005 года.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ обсудит с Сульшером будущее трёх ключевых игроков команды.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 17:22
Семья этих финансистов творит чудеса на фондах и страховках. Благодаря им Юнайтед может записать любого игрока, если тот, конечно, захочет перейти. Хорошо, что эти дядьки во владении.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:34
Просто понадобились деньги на мелкие расходы.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:12
Доля семьи Глейзеров после сделки сократится с 78% до 74,9%.

Понятно, что не покинет МЮ...
G12ridul
G12ridul
сегодня в 15:12
Это их право.
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