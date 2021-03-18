РПЛ и УПЛ не объединят, как мечтал Газзаев. Но в Европе создают трансграничную лигу

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вчера, 17:47

Все посчитали и уверены в футбольном успехе.

Почему вернулись к идее объединения лиг?

Потому что деньги. В России помнят, как Газзаев лоббировал создание общего чемпионата РПЛ и УПЛ , но там была политика, корпорация дарила бы деньги в убыток. По понятным причинам такой лиги не будет. УЕФА разводит российские и украинские клубы и сборные, продолжит еще много лет. В случае с восточной Европой есть проблема логистики – большие страны по размерам, не говоря о провокациях, которые легко могли организовать.

Бельгийцы и голландцы – добрые соседи, совместно проводили чемпионат Европы в 2000-м. Идею объединить свои веселые и результативные лиги обсуждали годами, были эксперименты в других видах спорта. Географически удобно – между Брюсселем и Амстердамом всего 200 километров (между Санкт-Петербургом и Москвой — 700). Фанаты спокойно доберутся на поединки, когда завершится последний этап вакцинации и пересмотрят санитарные нормы.

Не исключено, что через год на трибунах в развитых странах разрешат заполнять стадионы более чем на 50%, экономически выгодно стравить лучшие клубы двух соседних стран. Фанаты из маленьких голландских городов обязательно начнут протестовать, поскольку для «ВВВ-Венло» или «Валвейка» создание такой лиги означает перевод туда, где нет матчей против «Аякса» и ПСВ . Но вспомните, развалилась ли РПЛ , потеряв «Кубань», «Амкар» или «Томь»? Голландцы не будут переживать за аутсайдеров.

Кто это придумал и как это будет выглядеть?

За объединением с бельгийской стороны стоит «Брюгге» — их представители постоянно говорили, что надо развиваться, подключать современные технологии, осваивать рынок, привлекать новую публику, в том числе, голландскую. Продать матч «Брюгге» и «Кортрейка» сложно, а вот против «Аякса», ПСЖ или «Фейеноорда» получается чемпионат из матчей уровня еврокубков.

У бельгийцев есть минимум пять неплохих клубов и еще парочка перспективных. Они готовы делегировать в общую лигу 8 команд, а еще 10 мест – для голландцев. Вылетать будут худшие представители своих стран, а во вторых лигах – они будут играться отдельно, будет нереальная борьба за выход в элиту, ведь «Гент» и «Стандард» сейчас вне топ-8 бельгийской лиги, им еще надо будет зайти в элитный дивизион.

Есть только одна проблема – еврокубки. Понятно, что УЕФА одобрит идею, ведь Чеферин при поддержке своего кума Аньелли запланировал реформу Лиги чемпионов, он будет доволен, что средние клубы не достают расспросами о премиальных, а сами зарабатывают. Но что делать с путевками в Лиги чемпионов, Европы и Конференций? Возможно, места получат по старой квоте – там логичнее всего, чтобы не было сезона с перекосом в сторону голландских путевок.

Это только начало, ждем АПЛ и Ла Лигу летом?

Фанаты перестановки местами кругов, которые якобы спасут российский футбол, упускают из виду, что летом в футболе играть нельзя, через год Евро или ЧМ . И забывают о семилетнем крахе рубля, что убил футбол в провинции. А если в Лиге чемпионов будет 10 матчей вместо 6 – календарь станет еще веселее. Поэтому футбольные чиновники рассматривают все варианты. На днях Венгер предложил одновременно играть ЧМ каждые два года, но передвинуть национальные лиги на лето – на систему «весна-осень».

При этом аргументировал… снижением нагрузок на спортсменов, а летний футбол видел в Японии в молодости и ему понравилось. Все бы хорошо, но много зрителей соберет зимний чемпионат мира или Европы? УЕФА и ФИФА зарубят такие идеи, как выдуманный Раскольников старушку, но одновременно Чеферин за реформы, поскольку его кум Аньелли звонит и требует больше денег для грандов. Итальянцы впервые за пять лет не вышли в восьмерку лучших в ЛЧ – босс «Ювентуса» в бешенстве.

В футболе эра реформ, и это здорово, ведь они постоянно были. Лига чемпионов – сравнительно молодой турнир, изначально разыгрывали кубок иначе. Кубок кубков убили, поскольку не приносил деньги, но теперь будет Лига Конфедераций – набралось достаточно команд с амбициями. Трансграничные лиги вписываются в эту концепцию, поскольку это еще одна конфетка для середняков. Вот только далеко не каждая страна может себе позволить общую лигу. Хотя есть сразу несколько рабочих вариантов.

Скандинавы могут объединиться, чтобы их футбол рос еще быстрее. Полякам и украинцам помешает логистика. И в этом случае, как и в чемпионате Сербии и Хорватии, остается конфликтная политическая подоплека. Бельгийцы и голландцы свое уже отвоевали, им проще. Тем более, в них верят американцы – «Disney» выкупил «21st Century Fox», канал Ередивизие сменил название, но не суть. У них все готово, чтобы зарабатывать больше.

Успех проекта Бельгии и Голландии ударит по РПЛ ?

В США играют объединенные спортивные лиги с Канадой. И хотя далекие выезды неудобны для фанатов, компактные проекты в Европе рассмотрят. Особенно в свете желания больших клубов сократить свои лиги ради матчей на международной арене. Чемпионат Бельгии и Нидерландов из 18 команд может выстрелить. Особенно с учетом, сколько лет прорабатывали детали. Бельгийские клубы одобрили идею единогласно – о многом говорит.

BeNeLeague (БеНиЛига) создается ребятами, что умеют зарабатывать. И «Аякс», и «Брюгге» финансово прибавляют. Голландцы растут не только за счет трансферов, а бельгийцы подтянули систему воспитания молодых игроков. Давно никого не удивляют суперзвезды мирового футбола из небольшой страны. Если расчеты экономистов верны, то «Брюгге» с «Аяксом» через пару лет станут заметно богаче.

Плохие новости для РПЛ . Бельгийцы уже обыграли «Зенит» в этом европейском сезоне. «Аякс» был в полуфинале Лиги чемпионов. Если заработают больше денег после объединения – БеНиЛига нанесет серьезный удар по португальцам, которым не с кем объединяться, и россиянам – тут белорусы не помогут, даже если БАТЭ сделать клубом РПЛ . Они уходят в отрыв. Знаем ведь состав бельгийской сборной и суммы трансферов Ван Дейка, Де Йонга и Де Лигта.

Когда такая школа – собственная лига будет расти. Можно не сомневаться, бельгийцы и голландцы идеально освоят рынок в несколько миллионов богатых зрителей, которым интересен тамошний футбол. А РПЛ десятилетиями стоит на месте в плане работы с публикой. Самое свежее новшество – фан-ID, чтобы полицейским было удобнее вычислять правонарушителей, точно не поможет заработать больше. ТВ-контракт обсуждали, он хуже, чем румынский.

Если еще и турки не потеряют благосклонность Эрдогана, подтянут собственную школу и сумеют скопировать немецкие методы подготовки новых игроков, заодно озаботившись системой скаутинга – чтобы в Турцию приезжали не только именитые ветераны, то без ответных реформ РПЛ рискует оказаться в таблице УЕФА ниже всех названных. Уже сейчас Нидерланды выше, а Бельгия рядом.