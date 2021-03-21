«Челси» близок к повторению клубного рекорда столетней давности

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21 марта 2021, 20:27

«Челси» обыграл «Шеффилд» (2:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

Таким образом, «синие» сохранили свои ворота на замке уже в семи играх подряд. Это самая длительная серия без пропущенных голов для лондонского клуба с 2005 года.

Рекорд «Челси» по количеству матчей без пропущенных мячей был установлен в 1905 году (9 игр). Чтобы повторить это достижение, «синим» нужно сыграть на ноль ещё в двух матчах.