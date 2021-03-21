ГлавнаяНовости

«Челси» близок к повторению клубного рекорда столетней давности

21 марта 2021, 20:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Челси» обыграл «Шеффилд» (2:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

Таким образом, «синие» сохранили свои ворота на замке уже в семи играх подряд. Это самая длительная серия без пропущенных голов для лондонского клуба с 2005 года.

Рекорд «Челси» по количеству матчей без пропущенных мячей был установлен в 1905 году (9 игр). Чтобы повторить это достижение, «синим» нужно сыграть на ноль ещё в двух матчах.

Все новости
Тедеско: «Я не знал, что „Спартак“ 7,5 лет не выигрывал в Ростове»
Вчера, 22:20 Комментарии11
Аспас достиг показателей Кейна и Бруну Фернандеша в нынешнем сезоне
Вчера, 16:01 Комментарии4
«Урал» забил 48% своих голов в этом сезоне со стандартов
Вчера, 14:43 Комментарии1
Бензема установил личный рекорд в матче против «Эйбара»
Вчера, 08:34 Комментарии4
Зидан провёл 250-й матч в качестве главного тренера «Реала»
Вчера, 08:27 Комментарии6
Варди провёл свой трёхсотый матч за «Лестер» в чемпионатах Англии
Вчера, 00:47 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 21:18
Шансы есть, но они не велики.
RamonCSKA
RamonCSKA
21 марта в 21:06
Вот сменили физрука и сразу результат
А то новаторы ставить великих игроков сразу в главные тренеры
Djebrael
Djebrael
21 марта в 21:00
Хоть и не болельщик Челси, но за Тухеля рад!
asraeil
asraeil
21 марта в 20:59
Удачи Тухелю и команде!!!!
Медив
Медив
21 марта в 20:56
Бромики и Порту... Ну в принципе реально
1bear
1bear
21 марта в 20:39
Тухель поставил интересную игру в Челси
Ironigor
Ironigor
21 марта в 20:38
Дай то бог !!! Удачи Челси!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100