Лодыгин провёл пять сухих матчей подряд в чемпионате Греции

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21 марта 2021, 13:57

Бывший голкипер «Зенита» , выступающий за греческий ПАС, отстоял «на ноль» в матче 27-го тура чемпионата Греции с «Атромитосом» (1:0).

30-летний вратарь не пропустил в пятой игре чемпионата подряд.

Напомним, что Лодыгин перешел в ПАС в январе этого года.