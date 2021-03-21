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Лодыгин провёл пять сухих матчей подряд в чемпионате Греции

21 марта 2021, 13:57

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, выступающий за греческий ПАС, отстоял «на ноль» в матче 27-го тура чемпионата Греции с «Атромитосом» (1:0).

30-летний вратарь не пропустил в пятой игре чемпионата подряд.

Напомним, что Лодыгин перешел в ПАС в январе этого года.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 15:22
Вроде нормально играл, что с ним случилось непонятно. Резко сдал и привет! Теперь вот в Греции вроде опять норм. В любом случае удачи и успехов Юре!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 марта в 14:49
Жест пенька руками Лодыгину в конце матча с Краснодаром запомнится. После этого думаю "герой" приложил руку, чтобы этого вратаря не стало в команде. Появился кореш Лунёв.
Удачи Лодыги. Так то он нормальный парень. Только сентиментален по моему. И сильно внутри переживает за неудачи. Остальное маска.
BDA8181
BDA8181
21 марта в 14:33
Такое впечатление , что Юра психологически слаб. Как только появляется конкуренция сдаёт.
Аксинья
Аксинья
21 марта в 14:17
Шунин и Гилерме напряглись...
sv_1969
sv_1969
21 марта в 14:15
Пора Зениту возвращать его
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 14:12
Неплохо вполне. Молодец!!!
Ironigor
Ironigor
21 марта в 14:04
Удачи тебе, так держать!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта в 13:58, ред.
Не теряет своей формы молодчага
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