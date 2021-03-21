Лодыгин провёл пять сухих матчей подряд в чемпионате Греции

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, выступающий за греческий ПАС, отстоял «на ноль» в матче 27-го тура чемпионата Греции с «Атромитосом» (1:0).
30-летний вратарь не пропустил в пятой игре чемпионата подряд.
Напомним, что Лодыгин перешел в ПАС в январе этого года.
Удачи Лодыги. Так то он нормальный парень. Только сентиментален по моему. И сильно внутри переживает за неудачи. Остальное маска.
Удачи Лодыги. Так то он нормальный парень. Только сентиментален по моему. И сильно внутри переживает за неудачи. Остальное маска.