Алаба отказал «Челси» и ПСЖ. Футболист хочет перебраться в Испанию

1616487174

23 марта 2021, 11:12

Защитник «Баварии» находится в поисках нового клуба.

Сообщается, что игроку поступили предложения от ПСЖ и «Челси», но австриец решил отказаться. Алаба намерен продолжить карьеру в Испании, где рассчитывает договориться с «Реалом» или «Барселоной».

В феврале австриец сообщил, что покинет «Баварию» по окончании сезона.