Алаба отказал «Челси» и ПСЖ. Футболист хочет перебраться в Испанию

Защитник «Баварии» Давид Алаба находится в поисках нового клуба.
Сообщается, что игроку поступили предложения от ПСЖ и «Челси», но австриец решил отказаться. Алаба намерен продолжить карьеру в Испании, где рассчитывает договориться с «Реалом» или «Барселоной».
В феврале австриец сообщил, что покинет «Баварию» по окончании сезона.
Давиду необходимо сбавить пыл и неподкрепленные амбиции иначе может остаться ни с чем.
Давиду необходимо сбавить пыл и неподкрепленные амбиции иначе может остаться ни с чем.