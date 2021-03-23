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Алаба отказал «Челси» и ПСЖ. Футболист хочет перебраться в Испанию

23 марта 2021, 11:12

Защитник «Баварии» Давид Алаба находится в поисках нового клуба.

Сообщается, что игроку поступили предложения от ПСЖ и «Челси», но австриец решил отказаться. Алаба намерен продолжить карьеру в Испании, где рассчитывает договориться с «Реалом» или «Барселоной».

В феврале австриец сообщил, что покинет «Баварию» по окончании сезона.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
24 марта в 10:09
Не зря Оливер Кан сказал, что агент Алабы потерял связь с реальностью. Немцы - прагматики и значит знают о чем говорят.
Давиду необходимо сбавить пыл и неподкрепленные амбиции иначе может остаться ни с чем.
Dauletbek
Dauletbek
23 марта в 21:34
У нигеров не было королевства, империи, ханства, державы в прошлом в Африке, но всё так сильно изменился мир, чувствуют они себя всё более уверенно, и где-то нагло...
Adolf33
Adolf33 ответ Брулин (раскрыть)
23 марта в 21:09
До Баварии Алабай был ПЗ. ВБаварии он всегда хотел перейти на свое место- ПЗ. Это тоже одна из причин, почему он решил уйти из Баварии.
dimagas2
dimagas2
23 марта в 16:33
Отлично, а то эти офигевшие нигеры уже достали)))
inter 03
inter 03
23 марта в 12:40
Санта Барбара продолжается ура товарищи
Брулин
Брулин
23 марта в 12:29
Совсем уже товарищ обнаглел и полузащиту ему подавай и гарантия старта и безумную личку. По итогу и Барса и Реал откажутся от него и будет проситься в ПСЖ на их условиях
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
23 марта в 11:47
Только не в реал
ОПС
ОПС
23 марта в 11:24
Как бы не остался у разбитого корыта.
izrafel
izrafel
23 марта в 11:23
А если не получится???....и что тогда???
shlomo
shlomo
23 марта в 11:15
Ну губенки раскатал конечно сильно...
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