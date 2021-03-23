Кассано: «„Ювентусу“ нужно расстаться с Роналду и подписать Икарди»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано считает, что «Ювентус» должен рассмотреть вариант с подписанием форварда ПСЖ .

«Ювентус» может взять Икарди, в Италии он будет стабильно забивать 20-25 голов. Это форвард высшего класса.

По какой цене? Сперва нужно расстаться с Роналду. Единственный вариант для усиления атаки «Юве» — это Икарди. Туринцы не смогут потянуть трансферы Левандовски, Салаха и Мбаппе.