Кассано: «„Ювентусу“ нужно расстаться с Роналду и подписать Икарди»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано считает, что «Ювентус» должен рассмотреть вариант с подписанием форварда ПСЖ Мауро Икарди.
«Ювентус» может взять Икарди, в Италии он будет стабильно забивать 20-25 голов. Это форвард высшего класса.
По какой цене? Сперва нужно расстаться с Роналду. Единственный вариант для усиления атаки «Юве» — это Икарди. Туринцы не смогут потянуть трансферы Левандовски, Салаха и Мбаппе.
И как и по каким критериям Кассано решает ,что Икарди придя в Юве начнёт забивать по 20 - 25 голов ??? Как можно с уверенностью такое говорить, будучи сам играя в футбол. Много нюансов должно сложится для нападающего , чтобы придя в новый клуб, начать забивать такое количество мячей. Но почему-то он точно знает, что вся вина за игру клуба несёт Рон , а не тренер Пирло . Воставший из пепла Кассано знает ,что и как делать в Юве . Да пустите уже Кассано порулить Старушкой , он точно знает, он точно видел, ему сон приснился !!! Всем добра !!!
И как и по каким критериям Кассано решает ,что Икарди придя в Юве начнёт забивать по 20 - 25 голов ??? Как можно с уверенностью такое говорить, будучи сам играя в футбол. Много нюансов должно сложится для нападающего , чтобы придя в новый клуб, начать забивать такое количество мячей. Но почему-то он точно знает, что вся вина за игру клуба несёт Рон , а не тренер Пирло . Воставший из пепла Кассано знает ,что и как делать в Юве . Да пустите уже Кассано порулить Старушкой , он точно знает, он точно видел, ему сон приснился !!! Всем добра !!!