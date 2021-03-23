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Кассано: «„Ювентусу“ нужно расстаться с Роналду и подписать Икарди»

23 марта 2021, 10:25

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано считает, что «Ювентус» должен рассмотреть вариант с подписанием форварда ПСЖ Мауро Икарди.

«Ювентус» может взять Икарди, в Италии он будет стабильно забивать 20-25 голов. Это форвард высшего класса.

По какой цене? Сперва нужно расстаться с Роналду. Единственный вариант для усиления атаки «Юве» — это Икарди. Туринцы не смогут потянуть трансферы Левандовски, Салаха и Мбаппе.

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Насмешник
Насмешник
23 марта в 12:30
Началась пиар-акция за продажу Роналду.
sv_1969
sv_1969 ответ Ozabot (раскрыть)
23 марта в 11:32
Лучше про Кассано читать , чем про всяких зюб
ДСА
ДСА
23 марта в 11:28
И опять все будут надеяться на гений одного игрока.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 11:28
Зависть - очень плохая черта человека, это грех !!!
И как и по каким критериям Кассано решает ,что Икарди придя в Юве начнёт забивать по 20 - 25 голов ??? Как можно с уверенностью такое говорить, будучи сам играя в футбол. Много нюансов должно сложится для нападающего , чтобы придя в новый клуб, начать забивать такое количество мячей. Но почему-то он точно знает, что вся вина за игру клуба несёт Рон , а не тренер Пирло . Воставший из пепла Кассано знает ,что и как делать в Юве . Да пустите уже Кассано порулить Старушкой , он точно знает, он точно видел, ему сон приснился !!! Всем добра !!!
112910415
112910415
23 марта в 10:53
критика будет только нарастать
Ozabot
Ozabot
23 марта в 10:34
Не пойму, почему Кассано так много в новостях? Он в редакции соккера сейчас работает что ли? Отключите ему интернет уже!
beefs
beefs
23 марта в 10:33
советчикам всегда легче, посоветовал и в кусты....
STVA 1
STVA 1
23 марта в 10:26
Кассано сегодня жжет
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