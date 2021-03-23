«Лацио» заключил профессиональный контракт с правнуком Муссолини

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23 марта 2021, 22:39

Защитник заключил первый профессиональный контракт с «Лацио», сообщает Corriere della Sera.

Римский клуб подписал соглашение с 18-летним футболистом до лета 2024 года.

Ранее игрок выступал за «Лацио» U18, после наступления совершеннолетия Романо перевели в молодёжную команду.

Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Согласно легенде, любимым клубом диктатора был как раз «Лацио».