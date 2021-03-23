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«Лацио» заключил профессиональный контракт с правнуком Муссолини

23 марта 2021, 22:39

Защитник Романо Флориани Муссолини заключил первый профессиональный контракт с «Лацио», сообщает Corriere della Sera.

Римский клуб подписал соглашение с 18-летним футболистом до лета 2024 года.

Ранее игрок выступал за «Лацио» U18, после наступления совершеннолетия Романо перевели в молодёжную команду.

Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Согласно легенде, любимым клубом диктатора был как раз «Лацио».

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Все комментарии
galem72
galem72
24 марта в 10:47
В наших скрепах один из 3-х главных ораторов плешивого кремля соловей снял хвалебный часовой фильм про муссолини, а недавно в своём убогом прямом эфире уважил гитлера. Но обратить внимание и осудить нужно обязательно кого-то из-за бугра.
Ozabot
Ozabot
24 марта в 07:04
Ну, лады, Муссолини — не Гитлер. Но «Лацио» в своем репертуаре, конечно )))
ДАША Д
ДАША Д
24 марта в 06:25
    djaich
    djaich
    24 марта в 02:59
    Ну и мамка то, Алессандра, у него сама по себе знаменита, одновременно и актриса-модель, и также неофашистка. Долгое время политикой, ну с очень сильно правым уклоном, занималась. Так что четкая оторва была, а сейчас, похоже, поуспокоилась.
    kanuni
    kanuni
    24 марта в 01:52, ред.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      24 марта в 01:12, ред.
      Как говорится дети за отца не в ответе, а следующие поколения тем более.
      SAFqwer
      SAFqwer
      23 марта в 23:06
        mortid
        mortid
        23 марта в 22:54
        Лацио всегда ассоциировали с нациками :D
        Afromama
        Afromama
        23 марта в 22:54
        Римский салют, S.S. Lazio!!! Орлам удачи
        Василий 50
        Василий 50
        23 марта в 22:41
        Вот разговоры теперь будут
        beefs
        beefs
        23 марта в 22:40
        надо же чего раскопали, ну и что....
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