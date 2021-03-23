«Лацио» заключил профессиональный контракт с правнуком Муссолини

Защитник Романо Флориани Муссолини заключил первый профессиональный контракт с «Лацио», сообщает Corriere della Sera.
Римский клуб подписал соглашение с 18-летним футболистом до лета 2024 года.
Ранее игрок выступал за «Лацио» U18, после наступления совершеннолетия Романо перевели в молодёжную команду.
Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Согласно легенде, любимым клубом диктатора был как раз «Лацио».
Ждём теперь каких нибудь Бастиана Гитлера в Шальке,Анатолия Путина в Зените или Махмуда Бен Ладена в Арсенале.
Кстати,Гэббэльс который в Монако случайно не африканский потомок того самого министра пропаганды?)
Ждём теперь каких нибудь Бастиана Гитлера в Шальке,Анатолия Путина в Зените или Махмуда Бен Ладена в Арсенале.
Кстати,Гэббэльс который в Монако случайно не африканский потомок того самого министра пропаганды?)