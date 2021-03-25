Далич: «Хорватия не заслужила ничего, кроме поражения от Словении»

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал выездное поражение от Словении (0:1) в группе H отборочного турнира ЧМ -2022, где также выступает российская команда.

Поздравления хозяевам поля. Мы смотрелись не очень хорошо. Мы пытались что-то сделать, особенно в концовке, но не заслужили здесь ничего, кроме поражения. После пропущенного гола мы показывали недостаточно солидную игру, а Словения получила дополнительную мотивацию. Мы пытались взломать их оборону, но не могли найти способ это сделать.

Знаем, что нам предстоят сложные матчи [в группе H]. Поэтому жаль, что мы начали отбор подобным образом. Нам предстоит много чего исправить. Сейчас нам необходимо восстановиться и оставить этот результат позади. Нас ждут два матча в Риеке. Нам нужно внести некоторые изменения, сделать что-нибудь иначе.