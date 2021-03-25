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Далич: «Хорватия не заслужила ничего, кроме поражения от Словении»

25 марта 2021, 06:00
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал выездное поражение от Словении (0:1) в группе H отборочного турнира ЧМ-2022, где также выступает российская команда.

Поздравления хозяевам поля. Мы смотрелись не очень хорошо. Мы пытались что-то сделать, особенно в концовке, но не заслужили здесь ничего, кроме поражения. После пропущенного гола мы показывали недостаточно солидную игру, а Словения получила дополнительную мотивацию. Мы пытались взломать их оборону, но не могли найти способ это сделать.

Знаем, что нам предстоят сложные матчи [в группе H]. Поэтому жаль, что мы начали отбор подобным образом. Нам предстоит много чего исправить. Сейчас нам необходимо восстановиться и оставить этот результат позади. Нас ждут два матча в Риеке. Нам нужно внести некоторые изменения, сделать что-нибудь иначе.

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gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
25 марта в 12:10
Главное, что бы она пришла в ЦСКА!
cska1948
cska1948
25 марта в 09:31
Неужели вместе с Оличем из сборной Хорватии ушла и удача?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 марта в 06:35
Честно признаться неожиданный результат.
КЭТиК
КЭТиК
25 марта в 06:25
Тем интереснее будет борьба в группе.
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