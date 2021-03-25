Зинченко: «Если не обыграем Финляндию, ничья с Францией не будет важна»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины дал комментарий после выездной ничьей с Францией (1:1) в отборочном матче ЧМ -2022.

Мечтал быть капитаном национальной команды и благодарю за доверие. От матча двоякое впечатление. Результат хороший против чемпионов мира, но всегда хочется лучше. Играли не по привычной схеме, но, в целом, добились того, чего хотели.

В конце начали уставать, главный тренер вовремя начал делать замены, освежать игру. Особенно в середине поля нам приходилось очень много делать беговой работы, а когда мяч был у нас, не хватало силёнок, чтобы выйти из обороны и дать команде передохнуть.

Следующая игра против сборной Финляндии. Если мы её не обыграем, то ничья против Франции не будет важна. Отдали очень много сил, чтобы добиться положительного результата. Нужно взять из этой игры лучшее, забыть её и готовиться к следующей при полной концентрации.