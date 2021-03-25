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Тренер сборной Мальты: «Мы создавали моменты и владели мячом. Я доволен»

25 марта 2021, 01:30
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа прокомментировал поражение от России (1:3) в отборочном матче ЧМ-2022.

Я доволен выступлением. Особенно во втором тайме, где мы играли с характером. Однако нам нужно меньше пропускать. Меня расстраивает то, что, если мы не могли добиться ничьей, то матч должен был закончиться хотя бы со счётом 1:2. Мы не должны были пропускать третий мяч.

Я доволен игрой. Особенно тем, как мы выступали во втором тайме, создавая моменты и хорошо контролируя мяч. С этой точки зрения я удовлетворён игрой, но не голом, который мы пропустили [в концовке].

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
25 марта в 10:07
Воротчик у Мальты - одно название, почти, как Шунин, все 3 мяча мог тащить.
1bear
1bear
25 марта в 01:41
Мальта без очков в этом турнире не останется
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