Тренер сборной Мальты: «Мы создавали моменты и владели мячом. Я доволен»

Главный тренер сборной Мальты прокомментировал поражение от России (1:3) в отборочном матче ЧМ -2022.

Я доволен выступлением. Особенно во втором тайме, где мы играли с характером. Однако нам нужно меньше пропускать. Меня расстраивает то, что, если мы не могли добиться ничьей, то матч должен был закончиться хотя бы со счётом 1:2. Мы не должны были пропускать третий мяч.

Я доволен игрой. Особенно тем, как мы выступали во втором тайме, создавая моменты и хорошо контролируя мяч. С этой точки зрения я удовлетворён игрой, но не голом, который мы пропустили [в концовке].