Шевченко: «План на игру сработал идеально? Это если бы мы победили Францию»

Главный тренер сборной Украины подвёл итоги выездного матча с Францией (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Было тяжело играть с такой хорошей командой, у которой много талантливых хороших футболистов. Было очень тяжело, но у нас был хороший план на игру. Ребята просто молодцы, потому что тот объём работы, который они выполнили, те подстраховки и то давление на мяче, которое мы пытались создать — я считаю, всё удалось.

Мы выбрали такую тактику и такой план. По-другому играть с такими командами, как Франция, будет тяжело. Может быть, это не был такой красивый футбол, но он был очень компактным и лаконичным. Считаю, мы провели хороший матч.

Наш план на игру сработал идеально? Идеально было бы, если бы мы выиграли. Мы немного растерялись в первые 25-30 минут, но мы первый раз играли по такой системе. Воплотить план в жизнь было тяжело, поэтому отдаю должное команде. Ребята очень хорошо подготовились, внимательно слушали, сконцентрировались на том, что мы им говорили. Мы должны были компактно сыграть. Если бы мы дали сопернику больше пространства, то нам было бы очень тяжело.