Оби Микел: «Я не видел игрока, который тренировался бы хуже, чем Азар»

Бывший полузащитник «Челси» заявил, что вингер «Реала» мог бы стать лучшим футболистом мира, если бы упорно тренировался.

Я всегда говорил, что Азар — один из самых одаренных игроков в мире, у него было всё. Он шёл сразу за Месси и Роналду. Иногда он говорил: «Да, я хочу быть лучшим игроком в мире, но я не могу им быть. Я не так хорош, как Месси, потому что он с другой планеты, но я думаю, что могу быть на уровне Роналду». Но он не настолько предан футболу. Он плохо тренируется, я не видел игрока, который тренировался бы хуже, чем Азар.