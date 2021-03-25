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Оби Микел: «Я не видел игрока, который тренировался бы хуже, чем Азар»

25 марта 2021, 16:30

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел заявил, что вингер «Реала» Эден Азар мог бы стать лучшим футболистом мира, если бы упорно тренировался.

Я всегда говорил, что Азар — один из самых одаренных игроков в мире, у него было всё. Он шёл сразу за Месси и Роналду. Иногда он говорил: «Да, я хочу быть лучшим игроком в мире, но я не могу им быть. Я не так хорош, как Месси, потому что он с другой планеты, но я думаю, что могу быть на уровне Роналду». Но он не настолько предан футболу. Он плохо тренируется, я не видел игрока, который тренировался бы хуже, чем Азар.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что Азар станет лучшим игроком Евро-2020.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Rattlehead (раскрыть)
25 марта в 19:24
С тех пор и пошел хайп Месси-Роналду, всё внимание было приковано к ним, как и последующие липовые мячи.
Rattlehead
Rattlehead ответ allemz (раскрыть)
25 марта в 19:21
В соло не тащил, но личные награды почему-то забирал, в том числе и местные, что весьма странно, учитывая наличие в команде пикового Руни и любовь англичан чествовать своих среди прочих. Какую символическую сборную АПЛ всех времен ни возьми, Роналду присутствует практически везде, чего не скажешь об Азаре. Собственно, несколько лет назад Линекер, Ширер, Райт и Мёрфи собирали одну из таких команд, и нарцисс был чуть ли не единственным, чья кандидатура была единогласно одобрена всеми.
Gahi
Gahi
25 марта в 18:55
Может это и есть основная причина большого количество травм Азара которые так замучили его. Организм игрока должен быть подготовленным к большим нагрузкам особенно сейчас когда интенсивность игры всё больше возрастает в каждом матче. Каким бы талантливым не был спортсмен он должен всегда быть в форме и поддерживать себя на должным уровне. Удачи
Байкал-38.
Байкал-38.
25 марта в 18:52
Если бы, да кабы Кокорин бы головой думал, а не просто ел бы в неё, то из него получился бы топ футболист.
Rizo1
Rizo1 ответ Василий 50 (раскрыть)
25 марта в 18:52
Чтобы помнили что есть такой игрок как Обимекел
allemz
allemz ответ Rattlehead (раскрыть)
25 марта в 18:32, ред.
МЮ тогда переживал пик, тоже не забывай, что за команда была. Он в соло особо не тащил, командно играли на португальца и тот замыкал в своем стиле, у той команды не было проблем.
ДАША Д
ДАША Д
25 марта в 18:28
Человек получает от жизни удовольствие и не напрягается.
Rattlehead
Rattlehead ответ allemz (раскрыть)
25 марта в 18:09
«но главное отличие от тех двоих - он делал это в АПЛ»

Роналду свой первый ЗМ взял, играя в АПЛ, если что.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 марта в 16:50
Пусть тренируются те кто играть не умеет....
allemz
allemz
25 марта в 16:40, ред.
Азар еще в Челси позже всех приходил на тренировки и раньше всех уходил с нее. Но это ему не помешало быть лучшим игроком АПЛ, наводя ужас на защиту соперников. Эти две куклы даже близко не уровень Азара, оба играли за гегемонов своих лиг, тупо работая на свою стату. Бельгиец же также куражился над соперниками на поле и приносил результат в соло, он командный игрок, но главное отличие от тех двоих - он делал это в АПЛ и поддерживал свою запредельную планку на протяжении нескольких лет, что играл в Челси. Он не распиарен, с травмами так совсем не повезло. А при физруке Зидане, который игру поставить не в состоянии для и так звездного состава, даже речи идти не может.
Вoлхв
Вoлхв
25 марта в 16:40
Ну если никуда не пришьёшь..... ЕСЛИ бы у бабушки были бы колеса, то она бы была паровозом....
STVA 1
STVA 1
25 марта в 16:38
Наверное он прав
Василий 50
Василий 50
25 марта в 16:34
Это он к чему?
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