Маркевич: «Дешам оказался бесполезен против тактики Шевченко»

Бывший главный тренер «Металлиста» прокомментировал ничью сборной Украины в матче со сборной Франции (1:1) в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Прежде всего, отдам должное главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который сделал ставку на четко отлаженную игру от обороны и против такой тактики его знаменитый французский коллега Дидье Дешам оказался бессилен. Лишь на стартовом отрезке вчерашнего поединка чувствовалось, что над нашими ребятами довлел груз недавнего крупного поражения от французов в спарринге. Затем ситуация на поле была под контролем украинцев. Кстати, задействовав сразу пять защитников нельзя сказать, что подопечные Андрея Шевченко думали лишь о том, как бы банально отбиться. При первой же возможности они стремились остро контратаковать. И если бы заладилось с последним пасом, то в Париже можно было рассчитывать и на большее.