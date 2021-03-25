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Маркевич: «Дешам оказался бесполезен против тактики Шевченко»

25 марта 2021, 13:35
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Бывший главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал ничью сборной Украины в матче со сборной Франции (1:1) в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Прежде всего, отдам должное главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который сделал ставку на четко отлаженную игру от обороны и против такой тактики его знаменитый французский коллега Дидье Дешам оказался бессилен. Лишь на стартовом отрезке вчерашнего поединка чувствовалось, что над нашими ребятами довлел груз недавнего крупного поражения от французов в спарринге. Затем ситуация на поле была под контролем украинцев. Кстати, задействовав сразу пять защитников нельзя сказать, что подопечные Андрея Шевченко думали лишь о том, как бы банально отбиться. При первой же возможности они стремились остро контратаковать. И если бы заладилось с последним пасом, то в Париже можно было рассчитывать и на большее.

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Capral
Capral ответ Nazi (раскрыть)
25 марта в 17:19
Это деменция. Увы, нас всех- это ждёт...
Nazi
Nazi
25 марта в 16:51
Да хватит уже :)

Ни одного удара в створ :) О каком больше идет речь? :)

Стоило Украине (при всей любви к нации и стране) пойти в атаку, сразу бы получили дюжину мячей :) а то что автобус был профпригоден, то об этом и речи нет. Сработал на УРА :)
Caniggia
Caniggia
25 марта в 14:04
Можно поздравить сборную Украины и Шевченко с хорошим результатом и прогрессом. Мы тоже прогрессируем, только в обратную сторону с этим тренером.
beefs
beefs
25 марта в 13:36
команда Шевченко прогрессирует, удачи в дальнейшем...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 13:36
Им есть чем похвалиться
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