Сантуш: «Даже не знаю, переходил ли Азербайджан центр поля в 1-м тайме»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу над Азербайджаном (1:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Мы полностью контролировали игру в первом тайме. Мы могли бы строить нашу игру немного лучше, но у нас были голевые возможности. Даже не знаю, переходил ли Азербайджан центр поля.

Игра была под нашим контролем. Мы должны были лучше действовать в завершении, но в итоге добились победы благодаря автоголу. Возможно, мы заслуживали забить больше.

Во втором тайме команда не чувствовала вдохновения, было много неточных передач и мало разнообразия. Азербайджан начал верить, находить пространство и играть в футбол. Мы допустили 3-4 подхода к своим воротам. Игра улучшилась с выходом Жоау Фелиша.

Нам было очень важно победить. Мы знали, что такие матчи всегда оказываются сложными. Конечно, я ожидал, что мы победим, выступив иначе. Теперь нужно посмотреть на проделанную работу и начать думать об игре с Сербией.