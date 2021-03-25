Иличич признался, что был готов бросить футбол

Полузащитник «Аталанты» признался, что недавно был готов бросить футбол.

Ваша карьера не всегда складывает так, как вы хотите. Однажды я всерьез подумывал о том, чтобы бросить футбол. Потому что я больше не мог все это терпеть, слава богу, что все было преодолено, и теперь я там, где я есть.

Играть все эти годы на высоком уровне — лучшая награда за все приложенные усилия. Теперь я вижу жизнь по-другому. Посмотрите, что случилось с Синишей Михайловичем (тренер переболел лейкемией). Теперь я стараюсь наслаждаться каждой секундой своей жизни.