Араухо: «Месси тренируется как зверь. Надеюсь, он останется в „Барселоне“»

Защитник «Барселоны» поделился мыслями о капитане каталонской команды .

Я надеюсь, что он останется с нами в следующем году, а затем и еще на много лет. Лео в порядке, я вижу его очень счастливым. Он много работает, не только в матчах, но и на тренировках.

Месси тренируется как зверь, и это очень хорошо, потому что он капитан, он является эталоном, распространяет это на всех нас, на остальную команду и на молодежь.