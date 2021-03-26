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Араухо: «Месси тренируется как зверь. Надеюсь, он останется в „Барселоне“»

26 марта 2021, 14:18

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился мыслями о капитане каталонской команды Лионеле Месси.

Я надеюсь, что он останется с нами в следующем году, а затем и еще на много лет. Лео в порядке, я вижу его очень счастливым. Он много работает, не только в матчах, но и на тренировках.

Месси тренируется как зверь, и это очень хорошо, потому что он капитан, он является эталоном, распространяет это на всех нас, на остальную команду и на молодежь.

Недавно Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате.

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RR117
RR117
26 марта в 16:51
Никуда он не перейдет, он и сам это прекрасно понимает.

Лучше оставить все как есть, и сидя в Барселоне шакалить в ней голы, чем перебираться в неизвестность с риском провалиться и испортить себе репутацию якобы "лучшего игрока мира".
ЮЗИК
ЮЗИК
26 марта в 15:59
Гном-зверь, оригинально!
Johnes
Johnes
26 марта в 15:17
Мы тоже надеемся!
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 14:43
После того, что и сколько сказал в адрес Месси, Араухо сто процентов останется в "Барселоне"...
shlomo
shlomo
26 марта в 14:31
Все правильно делает....
ermak6848
ermak6848
26 марта в 14:22
Хорошая физическая форма - Успех в матче + бонусы..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 марта в 14:22
Так и должно быть...
Ironigor
Ironigor
26 марта в 14:19
А куда емему идти???
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