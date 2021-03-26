Араухо: «Месси тренируется как зверь. Надеюсь, он останется в „Барселоне“»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился мыслями о капитане каталонской команды Лионеле Месси.
Я надеюсь, что он останется с нами в следующем году, а затем и еще на много лет. Лео в порядке, я вижу его очень счастливым. Он много работает, не только в матчах, но и на тренировках.
Месси тренируется как зверь, и это очень хорошо, потому что он капитан, он является эталоном, распространяет это на всех нас, на остальную команду и на молодежь.
Недавно Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате.
Лучше оставить все как есть, и сидя в Барселоне шакалить в ней голы, чем перебираться в неизвестность с риском провалиться и испортить себе репутацию якобы "лучшего игрока мира".
Лучше оставить все как есть, и сидя в Барселоне шакалить в ней голы, чем перебираться в неизвестность с риском провалиться и испортить себе репутацию якобы "лучшего игрока мира".