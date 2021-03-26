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Фердинанд высказался о критике болельщиков в адрес владельца «Ньюкасла»

26 марта 2021, 11:12

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к болельщикам «Ньюкасла», которые выражают недовольство работой владельца клуба Майка Эшли.

Это его клуб, и он делает то, что хочет и считает правильным. Нравится вам это или нет, но именно он вкладывает деньги и делает то, что, по его мнению, приносит клубу пользу.

Многие болельщики «Ньюкасла» ненавидят его или же просто не любят, но в таком случае сами соберите деньги и купите клуб.

Недавно сообщалось, что «Ньюкасл» не планирует увольнять тренера Стива Брюса.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
26 марта в 12:09
Без болельщиков никак.
sv_1969
sv_1969
26 марта в 11:37
Рио прав думаю
izrafel
izrafel
26 марта в 11:20
Каждый прав по своему, но правее будет тот у кого больше прав.....
beefs
beefs
26 марта в 11:15
спорное мнение, но и болельщики правы по-своему...
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