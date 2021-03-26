Фердинанд высказался о критике болельщиков в адрес владельца «Ньюкасла»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к болельщикам «Ньюкасла», которые выражают недовольство работой владельца клуба Майка Эшли.
Это его клуб, и он делает то, что хочет и считает правильным. Нравится вам это или нет, но именно он вкладывает деньги и делает то, что, по его мнению, приносит клубу пользу.
Многие болельщики «Ньюкасла» ненавидят его или же просто не любят, но в таком случае сами соберите деньги и купите клуб.
Недавно сообщалось, что «Ньюкасл» не планирует увольнять тренера Стива Брюса.