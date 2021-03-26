Росси: «Всю неделю внушал игрокам, что нельзя ошибаться перед Левандовски»

Главный тренер сборной Венгрии подвёл итоги ничейного матча с Польшей (3:3) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

После двух пропущенных голов мы смогли оказать серьёзное давление на соперника, но в конце у нас закралась ещё одна ошибка. Всю неделю я внушал своим игрокам, что есть одна вещь, на которую нужно обратить особое внимание — мы не можем ошибаться перед Левандовски.

Честно говоря, до матча я бы согласился на ничью, но наблюдая за игрой со скамейки, скажу, что меня огорчает то, что мы не победили.

Однако мы должны признать, что Польша находится на другом уровне. Важно то, что мы твёрдо стояли на ногах и оправдали наши реальные ожидания от самих себя.