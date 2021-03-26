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Инс: «Почему бы МЮ не попробовать подписать Агуэро?»

26 марта 2021, 09:06

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что МЮ стоит попробовать подписать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Не похоже, что Харри Кейн и Эрлинг Холанд единственные варианты для МЮ.

Серхио Агуэро может покинуть «Ман Сити», почему бы «Юнайтед» не попробовать его подписать? Если он хочет остаться в АПЛ и проживает в Манчестере, то, думаю, было бы совсем неплохо сделать ему предложение.

Может ли такая сделка состояться? Кто знает.

Ранее появлялась информация, что в борьбу за трансфер Агуэро включился «Интер».

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ hoper (раскрыть)
26 марта в 17:55, ред.
Агуэро больше лечится чем играет и год не забивал в АПЛ, ему 34-35 лет, можно сказать легенда Сити и чтобы перешел в МЮ, я бы такого не хотел. И так есть Кавани такого возраста. А подписать Кейна нормальный вариант, он тоже получает травмы, но 20+ голов за сезон кладет, его сейчас легче убедить перейти в МЮ будет, с Бруно он сыграется, как с Эриксеном в ТТХ. Только стоить будет дорого, но оно того будет стоить.
hoper
hoper ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
26 марта в 16:41
Ну Холланда ладно.А вот Кейн против Агуэро по моему бледно выглядит.Серхио нужна презагрузка.Но МЮ мне кажется -это плохой вариант
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 марта в 10:55
Бредовая идея. Уж лучше Кейна или Холанда подписать.
ДАША Д
ДАША Д
26 марта в 10:05
Было бы всё просто - взяли бы всех.
sv_1969
sv_1969
26 марта в 09:29
Не думаю что Агуэро нужен МЮ
beefs
beefs
26 марта в 09:28
а действительно почему бы не попробовать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 09:20
Может так оно и будет!
DXTK
DXTK
26 марта в 09:17
но Агуэро же не Тевес который перешел только в обратном направлении......... Серхио верен думаю на 100% голубой части города............ а для красной части МЮ нужно найти новых героев..........хотя тот же Холанд тоже думаю откажет переходить в МЮ...... его отец играл за лидс и за Сити, хоть и есть шанс снова поработать с Сульшером........... А вот Кейна может МЮ подписать.......Шерингем, Бербатов, Каррик переходили из Ттх в красный стан......
Ironigor
Ironigor
26 марта в 09:16
А почему бы и нет.
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