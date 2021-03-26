Инс: «Почему бы МЮ не попробовать подписать Агуэро?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что МЮ стоит попробовать подписать форварда «Манчестер Сити» .

Не похоже, что Харри Кейн и Эрлинг Холанд единственные варианты для МЮ .

Серхио Агуэро может покинуть «Ман Сити», почему бы «Юнайтед» не попробовать его подписать? Если он хочет остаться в АПЛ и проживает в Манчестере, то, думаю, было бы совсем неплохо сделать ему предложение.

Может ли такая сделка состояться? Кто знает.