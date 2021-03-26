Инс: «Почему бы МЮ не попробовать подписать Агуэро?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что МЮ стоит попробовать подписать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Не похоже, что Харри Кейн и Эрлинг Холанд единственные варианты для МЮ.
Серхио Агуэро может покинуть «Ман Сити», почему бы «Юнайтед» не попробовать его подписать? Если он хочет остаться в АПЛ и проживает в Манчестере, то, думаю, было бы совсем неплохо сделать ему предложение.
Может ли такая сделка состояться? Кто знает.
Ранее появлялась информация, что в борьбу за трансфер Агуэро включился «Интер».