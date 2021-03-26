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«Боруссия» Д назвала цену на Холанда

26 марта 2021, 18:37

Руководство дортмундской «Боруссии» обозначило трансферную стоимость форварда Эрлинга Холанда.

Немецкий клуб оценил 20-летнего норвежца в 180 миллионов евро. «Шмели» считают, что такая цена отпугнет топ-клубы. Это позволит «Боруссии» оставить Холанда у себя еще на один год.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Little Caprice (раскрыть)
30 марта в 14:12
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Apokalipsys
Apokalipsys
27 марта в 10:10
Напугали ежа голой жопой!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 06:02
Так надо и объявить, что не продаётся.
DEIVID_33
DEIVID_33 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 марта в 03:33
А в чём заключается завышенность ценника? Особенно с учётом того сколько заплатили за Фелиша, в до этого Париж за Мбаппе.
Ironigor
Ironigor ответ kind pennywise (раскрыть)
27 марта в 02:39
Друг, я писал о чемпионате мира, а Норвегия думаю попадёт, и все игры отбора и есть показательные выступления Холанда . Спасибо.
kind pennywise
kind pennywise
27 марта в 02:05
Кстати Роналду и Месси могут оказаться летом в ПСЖ, так как финансовый Fair Play отменили, а платить за Месси не придется, зв Роналду цена будет ниже 30 лямов. Жто при условии, что Мбаппе уйдет, а на вырученные деньги им можно организовать зарплату
kind pennywise
kind pennywise ответ Ironigor (раскрыть)
27 марта в 02:03
Норвегии не будет на евро 2021, а на чемпионат в Катар еще отобраться надо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 марта в 00:18, ред.
Если б цена когда нибудь "отпугивала" бы топ-клубы - то Бензема играл бы до сих пор за Лион...Роналду за Спортинг....а Неймар радовал бы до сих пор болельщиков Сантоса....))

Боруссия ведёт себя несколько эгоистично...
Мольде не строило препятствий для перехода его в Ред Булл...
Ред Булл не строил препятствий для его перехода в Боруссию...
Так почему Боруссия решила завышенной ценой навесить якорь в прогрессе парня ???
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 марта в 23:52
Мхитарян в лучшие годы, Ройс и Холанд, вот это была бы команда у Боруссии. Получше чем Реал или Париж.
Ironigor
Ironigor
26 марта в 23:14
Холанд может стать хорошим вложением ,не смотря на его нынешний ценник!!! Хотя и это ещё спорная цена, которая может варьироваться как в одну так и в другую сторону. Я думаю всё будет решено после чемпионата.
Он как барель нефти ,всем нужен, да только цена иногда кусается. И ситуация в мире с пандемией и экономикой кусается. Так что я думаю во время чемпионата мира будут большие смотрины , а после начнутся торги . Как-то так !!! Время расставит всё по местам !!! Будем делать посмотреть!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
andrefino13
andrefino13
26 марта в 22:51
А Неймару и забивать не надо....)))
SHMEL
SHMEL
26 марта в 22:08
Найдутся богачи кому эта сумма не станет преградой к покупке.
Agamaga........
Agamaga........
26 марта в 21:51
ПСЖ не отпугнет. Они и не за такую цену покупали.
Crooclin
Crooclin
26 марта в 21:44
Но если Боруссия не обеспечит Холанду участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон, то удержать его будет невозможно
Caniggia
Caniggia
26 марта в 21:38
Может такая цена какие-то топ клубы и отпугнёт, но шейхов точно не отпугнёт. Было бы за что платить.
Dima salev
Dima salev
26 марта в 21:18
Ещё не понятно Холланд звезда долго жител или на пару лет.
mortid
mortid
26 марта в 21:14
Если не ошибаюсь новый рекорд, за футболиста которому 20 лет. Больше вроде в таком возрасте не за кого не заламывали.
STVA 1
STVA 1 ответ Rattlehead (раскрыть)
26 марта в 21:03
Время покажет)
Rattlehead
Rattlehead ответ STVA 1 (раскрыть)
26 марта в 20:49
Дембеле Трансфермаркт оценил в 33 млн, Барселона заплатила 135; Мбаппе оценивался в 120, ПСЖ заплатил 145.
CSKA2012
CSKA2012
26 марта в 20:45
Ну главное чтобы он отыграл этот год, а не стал бы ныть)
STVA 1
STVA 1 ответ dimagas2 (раскрыть)
26 марта в 20:05
120 вряд ли!Все таки трансфермаркет оценил его в 110
ДСА
ДСА
26 марта в 19:22
Ни одной гласной, одни шипящие.
izrafel
izrafel
26 марта в 19:11
Оооооо..... а еще впереди столько игр, где он может себя показать.... так что цена может увеличится.... а денежных мешков хватает....
Little Caprice
Little Caprice
26 марта в 18:57
Парень за неделю на 70 млн подешевел. Такими темпами через месяц Зенит его за 50к рублей купит.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
26 марта в 18:50
Оп, уже 180, подешевел парень.
dimagas2
dimagas2
26 марта в 18:44
Снижают))Значит в итоге будет около 120-150.
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 18:42
В "Боруссии", что решили после каждого матча Холанда за "Боруссию" и сборную цену менять?!)
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