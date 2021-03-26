«Боруссия» Д назвала цену на Холанда

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26 марта 2021, 18:37

Руководство дортмундской «Боруссии» обозначило трансферную стоимость форварда .

Немецкий клуб оценил 20-летнего норвежца в 180 миллионов евро. «Шмели» считают, что такая цена отпугнет топ-клубы. Это позволит «Боруссии» оставить Холанда у себя еще на один год.