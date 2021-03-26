«Боруссия» Д назвала цену на Холанда

Руководство дортмундской «Боруссии» обозначило трансферную стоимость форварда Эрлинга Холанда.
Немецкий клуб оценил 20-летнего норвежца в 180 миллионов евро. «Шмели» считают, что такая цена отпугнет топ-клубы. Это позволит «Боруссии» оставить Холанда у себя еще на один год.
Он как барель нефти ,всем нужен, да только цена иногда кусается. И ситуация в мире с пандемией и экономикой кусается. Так что я думаю во время чемпионата мира будут большие смотрины , а после начнутся торги . Как-то так !!! Время расставит всё по местам !!! Будем делать посмотреть!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Он как барель нефти ,всем нужен, да только цена иногда кусается. И ситуация в мире с пандемией и экономикой кусается. Так что я думаю во время чемпионата мира будут большие смотрины , а после начнутся торги . Как-то так !!! Время расставит всё по местам !!! Будем делать посмотреть!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!