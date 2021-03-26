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«Тоттенхэм» снизил цену на трансфер Алли

26 марта 2021, 11:43

«Тоттенхэм» снизил запрашиваемую цену за Деле Алли, сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб готов отпустить футболиста за 25 млн фунтов. 24-летний хавбек по-прежнему хочет покинуть «Тоттенхэм», так как находится в конфликте с руководством из-за того, что его переход в «Пари Сен-Жермен» зимой был заблокирован.

В текущем сезоне Алли сыграл лишь в 9 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
26 марта в 12:27
Ну если так пойдет дальше, то думаю, что ценовая планка еще упадет...
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 12:07
Он теперь ещё и играет спустя рукава, так что ценник даже завышен.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 марта в 12:05
Придется ему уйти на понижение, из более-менее вариантов может в Эвертон
DXTK
DXTK
26 марта в 11:53
надо было Алли продавать раньше, как сделали с Эрисеном, пока он был в цене может даже в 19 году после финала в ЛЧ ... и не за жалкие 25 как сейчас...а за 50-60.....но все в свое время......... скупердяй леви....... который не выделяет денег на трансферы и за копейки продает лидеров.......... тоже самое скоро будет с Кейном и Соном......... которым надоест..... и продадут не за 120 -150 как он планирует, а за 80........

PS если нужен ПСЖ пуска 50 дают игрок молодой у мешка есть бабки пускай он возращается по крылышко Почета, который ему постоянно слюни вытерал говоря что он еще ....почти ребенок...........
ЮЗИК
ЮЗИК
26 марта в 11:48
Али полезно играл, зря продают
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