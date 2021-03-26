«Тоттенхэм» снизил цену на трансфер Алли

«Тоттенхэм» снизил запрашиваемую цену за Деле Алли, сообщает Football Insider.
По информации источника, лондонский клуб готов отпустить футболиста за 25 млн фунтов. 24-летний хавбек по-прежнему хочет покинуть «Тоттенхэм», так как находится в конфликте с руководством из-за того, что его переход в «Пари Сен-Жермен» зимой был заблокирован.
В текущем сезоне Алли сыграл лишь в 9 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.
PS если нужен ПСЖ пуска 50 дают игрок молодой у мешка есть бабки пускай он возращается по крылышко Почета, который ему постоянно слюни вытерал говоря что он еще ....почти ребенок...........
PS если нужен ПСЖ пуска 50 дают игрок молодой у мешка есть бабки пускай он возращается по крылышко Почета, который ему постоянно слюни вытерал говоря что он еще ....почти ребенок...........