«Тоттенхэм» снизил цену на трансфер Алли

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26 марта 2021, 11:43

«Тоттенхэм» снизил запрашиваемую цену за , сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб готов отпустить футболиста за 25 млн фунтов. 24-летний хавбек по-прежнему хочет покинуть «Тоттенхэм», так как находится в конфликте с руководством из-за того, что его переход в «Пари Сен-Жермен» зимой был заблокирован.