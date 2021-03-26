«Ювентус» хочет продать Рэмзи и Рабьо, чтобы подписать Погба

«Ювентус» хочет продать полузащитников Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо, чтобы получить средства для приобретения хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Calciomercato.
«Юве» уже давно связан со слухами о возвращении Погба в клуб, и, как сообщается, руководство туринцев готово продать Рэмзи и Рабьо, чтобы высвободить средства.
Calciomercato утверждает, что «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в покупке Рэмзи, в то время как «Манчестер Сити» и «Барселона» хотели бы подписать Рабьо.
Напомним, что Погба выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.
Ранее появлялась информация, что ПСЖ начал переговоры с Погба касательно летнего трансфера.