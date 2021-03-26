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«Ювентус» хочет продать Рэмзи и Рабьо, чтобы подписать Погба

26 марта 2021, 13:37

«Ювентус» хочет продать полузащитников Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо, чтобы получить средства для приобретения хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Calciomercato.

«Юве» уже давно связан со слухами о возвращении Погба в клуб, и, как сообщается, руководство туринцев готово продать Рэмзи и Рабьо, чтобы высвободить средства.

Calciomercato утверждает, что «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в покупке Рэмзи, в то время как «Манчестер Сити» и «Барселона» хотели бы подписать Рабьо.

Напомним, что Погба выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.

Ранее появлялась информация, что ПСЖ начал переговоры с Погба касательно летнего трансфера.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 14:28
Погба бы вписался!
Ironigor
Ironigor
26 марта в 14:23
Было бы здорово!!! Если бы...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 марта в 14:16, ред.
Тогда зачем их подписывали. И то я не думаю что у Ювентуса получится много с них выручить, так и позволить себе трансфер Погба и его зарплату. Лучше бы опорника нормального подписали.
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 14:09, ред.
Уж слишком Погба травмоопасен.
Василий 50
Василий 50
26 марта в 13:52
"Ювентусу" нужен тренер, который быстро построит новую команду.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 марта в 13:48
Нужно избавиться от Роналду.
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