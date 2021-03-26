«Ювентус» хочет продать Рэмзи и Рабьо, чтобы подписать Погба

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26 марта 2021, 13:37

«Ювентус» хочет продать полузащитников и , чтобы получить средства для приобретения хавбека «Манчестер Юнайтед» , сообщает Calciomercato.

«Юве» уже давно связан со слухами о возвращении Погба в клуб, и, как сообщается, руководство туринцев готово продать Рэмзи и Рабьо, чтобы высвободить средства.

Calciomercato утверждает, что «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в покупке Рэмзи, в то время как «Манчестер Сити» и «Барселона» хотели бы подписать Рабьо.

Напомним, что Погба выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.